سيميوني: مباراة ريال مدريد كانت غريبة.. وكانوا أفضل منا

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 01:00

كتب : FilGoal

برشلونة ضد أتليتكو مدريد

يرى دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد أن مباراة فريقه ضد ريال مدريد كانت غريبة.

وتعادل ريال مدريد مع أتليتكو مدريد بهدف لكل فريق على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

"لقد كانت مباراة ضعيفة لكلا الفريقين، لقد كانوا أفضل منا ولكن بدون حيوية لأن المباراة كانت حذرة ولم يكن يريد أي أحد ارتكاب الأخطاء والشوط الثاني كان مشابها وأهدروا هدفين ونحن سجلنا ولكن ساؤول كان أمام الحارس وفي النهاية التعادل سيساعدنا على مواصلة المنافسة بالدوري".

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"النقطة لا تعني أي شيء بالنسبة لي، هي مجرد نقطة والفريق بحث عنها حتى النهاية واستحققناها في النهاية".

"المباراة كانت غريبة، كنا نسعى لمنح الحيوية لعمق الملعب بوضع يورينتي كلاعب وسط وإدخال باريوس ليضيف الحركة ومن المؤسف أننا لم نتعادل بشكل مبكر لأن المباراة لم تكن سيئة لتحقيق الفوز".

التعادل رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 58 في صدارة جدول الترتيب بفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثاني، كما ارتفع رصيد أتليتكو مدريد للنقطة الـ 48 في المركز الرابع.

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