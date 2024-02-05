محمود الأسود يكشف لـ في الجول سبب تراجع الزمالك عن ضمه

كشف محمود الأسود لاعب الكرامة السوري عن أسباب فشل صفقة انتقاله إلى نادي الزمالك.

وقال الأسود في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "إبراهيم عبد الله المسؤول المفوض من جانب نادي الزمالك للتفاوض في الصفقة أبلغني أن الزمالك قرر الانسحاب من الصفقة، وهو نفسه من أرسل عرضا لنادي الكرامة مقابل 100 ألف دولار".

وأوضح "عبد الله أبلغني أن السبب هو إصابة مدافع الفريق محمود حمدي الونش ورغبة المدير الفني في التعاقد مع مدافع".

واختتم "كنت مستعدا للتنازل عن مستحقاتي لدى الكرامة من أجل الانتقال إلى الزمالك، فهو حلمي ولكن كل شيء نصيب وقدر الله وما شاء فعل".

وكان FilGoal.com قد علم أن الكرامة ينتظر عرضا رسميا من الزمالك بمبلغ 150 ألف دولار للموافقة على بيع اللاعب، قبل تراجع الزمالك.

اللاعب تعرض لظرف قهري وفقد والده قبل انطلاق منافسات كأس آسيا لكن ذلك لم يمنعه من أن يصبح أكبر مفاجآت هيكتور كوبر مع منتخب سوريا.

أطاح كوبر بعمر السومة الهداف التاريخي لقارة آسيا في قرار صدم الجميع لكنه قدم لاعبا جديدا تم وصفه بأنه مستقبل الكرة السورية.

محمود الأسود صاحب الـ21 عاما والعنصر الثابت في تشكيل هيكتور كوبر خلال مشاركة سوريا في كأس آسيا بات قريبا من الدوري المصري..تعرف على التفاصيل من هنا