أنشيلوتي: أطوال لاعبي أتليتكو مدريد ساعدتهم.. ولسنا سعداء بالتعادل ولكننا في الصدارة

يرى كارلو أنشيلوتي أن أطوال لاعبي أتليتكو مدريد قد ساعدتهم على تحقيق التعادل خلال مواجهة ريال مدريد.

وتعادل ريال مدريد مع أتليتكو مدريد بهدف لكل فريق على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "اليوم حظنا كان سيئا وليس علينا إلقاء اللوم على أي شيء، نحن متصدرون حاليا ولدينا فرصة أخرى يوم السبت وعلينا التمتع بالهدوء".

وواصل "لقد حصلوا على أفضلية وجود اللاعبين في عمق منطقة الجزاء وهذا ساعدهم في الكرات الثابتة ولكننا سيطرنا على وسط الملعب بشكل جيد والجميع أدوا أداء جيد وكارباخال أيضا ولم يسمحوا باستقبال الكثير من الفرص".

وعن إمكانية وجود ركلات جزاء غير محتسبة لريال مدريد في المباراة قال: لن أعلق على هذا الأمر، لقد اتخذوا القرار بالفعل ولكن علينا المضي قدما".

واستمر "خوسيلو عانى من آلام قبل بداية المباراة ولذلك لعب براهيم ولكننا تعاملنا مع المباراة بشكل دفاعي بعد ذلك وشارك خوسيلو بدلا منه وقدم أداء جيد".

وتابع "كامافينجا تلقى كدمة خلال المباراة ولكن أعتقد أن الأمر ليس كبيرا، وحاولنا مع روديجير ولكنه كان لا يزال يشعر بعدم الراحة صباح اليوم أتمنى أن يتعافى".

وشدد "أتليتكو مدريد كانوا طوال القامة ولعبوا كرات في منتصف منطقة الجزاء وطولهم كان مفيدا في فوزهم بالثنائيات".

وأضاف "لسنا سعداء بالتعادل لأننا كنا نستحق الفوز ولكننا حظينا بمباريات فزنا فيها بالدقائق الأخيرة وبشكل عام نحن سعداء لأننا في الصدارة".

وعن عدم إبرام تعاقدات خلال شهر يناير قال: "اليوم المباراة كانت استثنائية لأن الاثنين المتاحان للعب كقلب دفاع قد غابا ولكنهما سيتواجدان في المباراة المقبلة".

وأتم "لونين قدم أداء جيد جدا وتصدى لكرة رائعة من أندري لونين وساعدنا كثيرا في الكرات الثابتة".

التعادل رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 58 في صدارة جدول الترتيب بفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثاني، كما ارتفع رصيد أتليتكو مدريد للنقطة الـ 48 في المركز الرابع.