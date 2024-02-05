كما انفرد في الجول.. وكيل الزنفلي يكشف قيمة انتقاله إلى الأهلي

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 00:23

كتب : FilGoal

محمود الزنفلي - الأهلي

كشف محمد عبد الحميد وكيل محمود الزنفلي حارس مرمى الأهلي الجديد عن كواليس صفقة الانتقال.

وقال عبد الحميد في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "الزنفلي من أفضل حراس مصر وذهب إلى المكان الذي يستحقه ولذلك كان هناك ترحيب من الداخلية رغم معاناة الفريق للبقاء في الدوري كل موسم".

وأضاف "الزنفلي تعرض لموقف في البنك الأهلي حين كان الأهلي سيتعاقد مع محمد أبو جبل، حيث عرض عليه الانضمام بتفعيل الشرط الجزائي، ثم تعطلت صفقة أبو جبل".

أخبار متعلقة:
الزنفلي لـ في الجول: المفاوضات تمت خلال 24 ساعة.. وحلم لأي حارس التواجد بالأهلي في الجول يكشف تفاصيل تعاقد الأهلي مع محمود الزنفلي.. وقيمة بند أحقية الشراء لتعويض إصابة الشناوي.. الأهلي يضم محمود الزنفلي على سبيل الإعارة الشناوي يعود إلى القاهرة لاستكمال العلاج الطبيعي.. ومعلول ينتظم في مران الأهلي

وأوضح "الزنفلي متدين للغاية ومواظب على الصلاة فشكر الله وحمده واعتبر أن القادم سيكون خيرا له، وحينها قال لن أخرج إلا للنادي الأهلي، قبل أن تحدث المفاوضات حتى".

وتابع عبد الحميد "أبلغني الزنفلي بتواصل الأهلي معه ثم أتانا أمير توفيق مدير التعاقدات في نادي الداخلية وأنهى الصفقة. تكلفة الإعارة مليون ونصف، مع حق الشراء مقابل 5 ملايين".

وأكمل "لا يمكن أن يتحدث الأهلي مع لاعب في مصر ويرفضه. وأثق أن الزنفلي سيستمر مع الأهلي لسنوات بعد نهاية الإعارة".

واختتم "الزنفلي تعرض للظلم بعدم الانضمام لقائمة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا".

وكان البنك الأهلي قد تعاقد مع الزنفلي لمدة موسم ونصف، وذلك بعد اقتراب محمد أبو جبل من الرحيل صوب النادي الأهلي، قبل أن تفشل الصفقة في النهاية.

وكان الزنفلي رحل عن صفوف البنك الأهلي بداية الموسم الجاري وانضم إلى الداخلية قبل أن يعود من جديد، ثم يتراجع عن الخطوة ويعود للداخلية.

وأصيب محمد الشناوي مع منتخب مصر بخلع في الكتف ليغيب لمدة 4 شهور.

من هو محمود الزنفلي؟

النطق الصحيح لاسمه هو الزَنفلي (بفتح الزين) وليس الزُنفلي (بضم الزين)، وهو اسم جده.

بدأ مع وادي دجلة ثم المنيا وأسوان والرجاء والاتحاد وصولا للبنك الأهلي الذي انضم له مع صعوده للدوري المصري ثم انضم للداخلية.

في 2018 ارتبط اسمه بالزمالك خلال تواجده مع الرجاء حيث حدد النادي حينها سعره بـ 10 ملايين جنيه، وفي النهاية انضم لزعيم الثغر.

في 2021 نشبت مشادة بينه وبين أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي وصلت لدفعه بيده خلال المباراة، وقرر خالد جلال حينها تغريمه 50 ألف جنيه وإيقافه.

كما رفض ناديه في العام ذاته عرضا من الأهلي بحسب تصريحات رئيس النادي.

محمود الزنفلي الأهلي الداخلية الدوري المصري
نرشح لكم
محمود الأسود يكشف لـ في الجول سبب تراجع الزمالك عن ضمه حسين لبيب: أحضرنا مدربا سيكون من علامات النادي.. وهدفنا إسعاد جماهير الزمالك مصدر من الزمالك لـ في الجول: إيشو رفض كل محاولات التجديد.. وهذا قرارنا النهائي الزمالك لـ في الجول: أغلقنا ملف صفقة محمود الأسود خبر في الجول - الكرامة يحدد سعر بيع الأسود وينتظر عرض الزمالك.. والحسم خلال ساعات خبر في الجول - تفاصيل اتفاق الزمالك لضم أحمد حسام.. والجونة يطالب بمتأخرات عمرها 12 عاما طبيب الزمالك لـ في الجول: أطالب بتحري الدقة بإصابة الونش.. اللاعب شك في نفسه الزمالك: صيغة التعاقد مع زياد كمال جديدة على الكرة المصرية.. وليس من حق الإعلام سؤالنا عن الأموال
أخر الأخبار
سيميوني: مباراة ريال مدريد كانت غريبة.. وكانوا أفضل منا 7 دقيقة | الدوري الإسباني
محمود الأسود يكشف لـ في الجول سبب تراجع الزمالك عن ضمه 9 دقيقة | ميركاتو
أنشيلوتي: أطوال لاعبي أتليتكو مدريد ساعدتهم.. ولسنا سعداء بالتعادل ولكننا في الصدارة 17 دقيقة | الدوري الإسباني
كما انفرد في الجول.. وكيل الزنفلي يكشف قيمة انتقاله إلى الأهلي 44 دقيقة | الدوري المصري
لافيينا يضم لاعب الإسماعيلي السابق 49 دقيقة | القسم الثاني
حسين لبيب: أحضرنا مدربا سيكون من علامات النادي.. وهدفنا إسعاد جماهير الزمالك 51 دقيقة | الدوري المصري
رأسيات أتليتكو تجلب تعادل قاتلا في الدربي من قلب سانتياجو برنابيو ساعة | الدوري الإسباني
مصدر من الزمالك لـ في الجول: إيشو رفض كل محاولات التجديد.. وهذا قرارنا النهائي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 2 على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين 3 مصدر مقرب من رينار لـ في الجول: مفاوضاتنا مع مصر بدأت.. ورد المدرب 4 إقالة فيتوريا من تدريب منتخب مصر.. ومحمد يوسف مدربا عاما وعلاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد