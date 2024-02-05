لافيينا يضم لاعب الإسماعيلي السابق

أعلن نادي لافيينا تعاقده مع حازم مرسي مهاجم الإسماعيلي السابق في صفقة انتقال حر.

حازم مرسي النادي : الإسماعيلي لافيينا

وأشار لافيينا إلى أن مرسي قد وقع على عقد لمدة 3 مواسم ونصف.

الإسماعيلي كان قد أعلن رحيل حازم مرسي عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

مرسي خريج قطاع الناشئين بنادي لافيينا وسبق له الخروج على سبيل الإعارة لفريقي القناة وغزل المحلة.

صاحب الـ 23 عاما لم يشارك في أي مباراة مع الإسماعيلي منذ بداية الموسم وبشكل عام فقد لعب 20 مباراة بقميص الإسماعيلي وسجل خلالها هدفين.

ويستعد لافيينا لخوض المرحلة الثانية من دوري المحترفين بعد احتلال المركز الخامس وتأهله لمرحلة المنافسة على الصعود للدوري المصري الممتاز.

ويبدأ لافيينا المرحلة الثانية بمواجهة القناة في الجولة الأولى.