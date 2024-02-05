رأسيات أتليتكو تجلب تعادل قاتلا في الدربي من قلب سانتياجو برنابيو

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 00:07

كتب : FilGoal

رودريجو دي بول - ريال مدريد ضد أتليتكو

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق دربي مدريد بين ريال وأتليتكو ضمن مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

المباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

سجل براهيم دياز هدف ريال مدريد بينما أحرز ماركوس يورينتي هدف أتليتكو.

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التعادل رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 58 في صدارة جدول الترتيب بفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثاني، كما ارتفع رصيد أتليتكو مدريد للنقطة الـ 48 في المركز الرابع.

التشكيل

بدأ داني كارباخال كقلب دفاع في تشكيل ريال مدريد بجانب ناتشو فيرنانديز، بينما لعب أتليتكو مدريد بثنائي هجومي مكون من أنتوان جريزمان وألفارو موراتا.

أحداث المباراة

بدأ ريال مدريد المباراة بمحاولتين لتسجيل الأول عن طريق إدواردو كامافينجا وبراهيم دياز.

وفي الدقيقة الـ 20 أسفر ضغط ريال مدريد عن هدف أول سجله براهيم دياز مستغلا ارتباك داخل دفاع أتليتكو ليضع الكرة في الشباك.

وتألق أندري لونين في منع هدف التعادل بعد ثلاث دقائق من رأسية أكسيل فيتسل.

وكاد ساؤول أن يسجل برأسية أخرى في الدقيقة الـ 36 ولكن كرته مرت بجوار المرمى.

بعد بداية الشوط الثاني بثلاث دقائق سجل سافيتش هدف التعادل لأتليتكو برأسية أخرى ولكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود ساؤول المتداخل مع الحارس في وضعية تسلل.

ومنع أوبلاك الهدف الثاني في الدقيقة الـ 66 بعد تسديدة من رودريجو من داخل منطقة الجزاء.

براهيم دياز كاد أن يسجل من جديد في الدقيقة الـ 70 بعد مجهود فردي رائع ولكنه لم يختم الهجمة بشكل صحيح.

وعن طريق رأسيات أتليتكو ومنبع خطورتهم الأول سجل ماركوس يورينتي هدف التعادل القاتل في الدقيقة الـ 93 بعد سوء في التغطية من ناتشو فيرنانديز.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد جيرونا صاحب المركز الثاني على ملعب سانتياجو برنابيو، بينما يحل أتليتكو مدريد ضيفا على إشبيلية.

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