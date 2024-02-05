رأسيات أتليتكو تجلب تعادل قاتلا في الدربي من قلب سانتياجو برنابيو

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق دربي مدريد بين ريال وأتليتكو ضمن مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

المباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

سجل براهيم دياز هدف ريال مدريد بينما أحرز ماركوس يورينتي هدف أتليتكو.

التعادل رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 58 في صدارة جدول الترتيب بفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثاني، كما ارتفع رصيد أتليتكو مدريد للنقطة الـ 48 في المركز الرابع.

التشكيل

بدأ داني كارباخال كقلب دفاع في تشكيل ريال مدريد بجانب ناتشو فيرنانديز، بينما لعب أتليتكو مدريد بثنائي هجومي مكون من أنتوان جريزمان وألفارو موراتا.

كارفاخال قلب دفاع، ولونين يحرس مرمى ريال مدريد في الدربي أمام أتليتكو مدريد 📋#في_إسبانيا pic.twitter.com/j37zwREY4T — FilGoal (@FilGoal) February 4, 2024

أحداث المباراة

بدأ ريال مدريد المباراة بمحاولتين لتسجيل الأول عن طريق إدواردو كامافينجا وبراهيم دياز.

وفي الدقيقة الـ 20 أسفر ضغط ريال مدريد عن هدف أول سجله براهيم دياز مستغلا ارتباك داخل دفاع أتليتكو ليضع الكرة في الشباك.

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إبراهيم دياز يفتتح التسجيل لريال مدريد في شباك أتلتيكو مدريد#الدوري_الإسباني #ريال_مدريد_اتلتيكومدريد pic.twitter.com/0Ab3hboiwg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 4, 2024

وتألق أندري لونين في منع هدف التعادل بعد ثلاث دقائق من رأسية أكسيل فيتسل.

وكاد ساؤول أن يسجل برأسية أخرى في الدقيقة الـ 36 ولكن كرته مرت بجوار المرمى.

بعد بداية الشوط الثاني بثلاث دقائق سجل سافيتش هدف التعادل لأتليتكو برأسية أخرى ولكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود ساؤول المتداخل مع الحارس في وضعية تسلل.

ومنع أوبلاك الهدف الثاني في الدقيقة الـ 66 بعد تسديدة من رودريجو من داخل منطقة الجزاء.

براهيم دياز كاد أن يسجل من جديد في الدقيقة الـ 70 بعد مجهود فردي رائع ولكنه لم يختم الهجمة بشكل صحيح.

وعن طريق رأسيات أتليتكو ومنبع خطورتهم الأول سجل ماركوس يورينتي هدف التعادل القاتل في الدقيقة الـ 93 بعد سوء في التغطية من ناتشو فيرنانديز.

هدف قاتل لـ لورينتي في شباك ريال مدريد 💀pic.twitter.com/jUY9GZGOou — FilGoal (@FilGoal) February 4, 2024

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد جيرونا صاحب المركز الثاني على ملعب سانتياجو برنابيو، بينما يحل أتليتكو مدريد ضيفا على إشبيلية.