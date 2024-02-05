مصدر من الزمالك لـ في الجول: إيشو رفض كل محاولات التجديد.. وهذا قرارنا النهائي

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 00:05

كتب : عبد الرحمن فوزي

أحمد عبد الرحيم إيشو - شباب الزمالك

كشف مصدر من نادي الزمالك عن تطورات مفاجئة في ملف تجديد عقد أحمد عبد الرحيم "إيشو" لاعب الفريق من مواليد 2003.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "اللاعب رفض تجديد العقد".

وأوضح "اللاعب رفض كافة المحاولات التي أجراها النادي لتجديد عقده في الفترة الحالية في ظل سياسة الإدارة بتجديد عقود اللاعبين الشباب في الفترة الأخيرة".

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وتابع المصدر "مسؤولو النادي عقدوا أكثر من جلسة لحسم ملف التجديد مع إيشو ولكن اللاعب رفض كل المحاولات".

واختتم المصدر "النادي لا يقف على لاعب ولن نستمر في محاولات التجديد مع اللاعب الذي نعتبره لم يقدر دور الزمالك في مسيرته".

وعلم FilGoal.com أن الزمالك وثق باتحاد الكرة عقود قرابة 40 لاعبًا من الناشئين في مختلف الفئات العمرية.

وتتضمن قائمة الناشئين الموثقة عقودهم لاعبين من مواليد كافة الأعوام من 2003 وحتى 2009 خلال الأيام الماضية.

وتم توقيع عقود لمدة 5 سنوات للاعبين حتى مواليد 2005، أما الأصغر فعقودهم تمتد لـ 3 سنوات وفقا للائحة.

وبناء عليه تم توثيق عقود الثنائي الذي تواجد مع الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي، محمد سيد وعمار ياسر.

ويملك عمار ياسر (مواليد 2005) عقدًا مدته 5 سنوات لأنه من مواليد 2005، بينما يمتد عقد محمد سيد لـ 3 سنوات لأنه مواليد 2006.

وسجل عمار ياسر هدفا في نهائي كأس التحدي الذي توج به الزمالك على حساب أهلي جدة السعودي.

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