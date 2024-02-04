صدارة الأفاعي في أمان.. هدف غائب من 74 عاما يهدي إنتر الفوز على يوفنتوس

الأحد، 04 فبراير 2024 - 23:57

كتب : إسلام أحمد

ماركوس تورام - إنتر

عزز إنتر صدراته في الدوري الإيطالي بالفوز بنتيجة 1-0 على يوفنتوس في دربي إيطاليا بقمة الجولة 23.

سجل هدف اللقاء الوحيد: فيدريكو جاتي (عكسي).

وللمرة الأولى يستقبل يوفنتوس هدفا عكسيا في الدربي في الشوط الأول منذ 1950.

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وأصبح إنتر ثاني فريق يحقق 50 انتصارا على يوفنتوس في الدوري الإيطالي بعد ميلان (53).

وابتعد إنتر في الصدارة برصيد 57 نقطة وله مباراة مؤجلة.

بينما توقف رصيد يوفنتوس عند 53 نقطة وتكبد خسارته الثانية في الموسم بعد الخسارة من ساسولو.

وتوقف رصيد يوفنتوس بدون خسارة في جميع المسابقات عند 19 مباراة.

وصف المباراة

سيطر إنتر مبكرا على مجريات اللقاء لكن دفاع يوفنتوس كان في الموعد.

وفي الدقيقة 18 أهدر فيديريكو ديماركو فرصة الهدف الأول بعدما سدد من مرة واحدة في الشباك الخارجية عقب عرضية من باريلا.

وبعد 3 دقائق تصدى تشيزيني بسهولة لرأسية باستوني.

وتحصل دانيلو على بطاقة صفراء وسيغيب على إثرها ضد أودينيزي في الجولة المقبلة بسبب تراكم البطاقات.

وفي الدقيقة 37 سجل فيدريكو جاتي في شباكه بالخطأ في مرماه خلال المحاولة للتفوق على ماركوس تورام.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأفاعي بهدف جاتي العكسي.

حاول فيليب كوستيتش تقليص الفارق بعرضية مرت من الجميع في الدقيقة 53.

ورد هاكان تشالهان أوجلو بتسديدة ارتدت من قائم يوفنتوس الأيسر في الدقيقة 57.

ومنع تشيزيني في الدقيقة 69 في التصدي لتسديدة نيكولو باريلا.

لم يظهر أي وجه هجومي ليوفنتوس في الشوط الثاني تماما لتنتهي المباراة بفوز إنتر والابتعاد في الصدارة.

يوفنتوس الدوري الإيطالي إنتر
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