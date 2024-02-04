الزمالك لـ في الجول: أغلقنا ملف صفقة محمود الأسود

أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك غلق ملف صفقة السوري محمود الأسود.

محمود الأسود النادي : الكرامة الزمالك

وأوضح سالم في تصريحات لـ FilGoal.com: "الزمالك أغلق ملف صفقة محمود الأسود حاليا".

وشدد "اكتفينا بصفقاتنا الهجومية احتراما لرغبة المدير الفني جوزيه جوميز في التركيز مع الفريق الحالي".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الكرامة ينتظر عرضا رسميا من الزمالك بمبلغ 150 ألف دولار للموافقة على بيع اللاعب.

وقيد الزمالك في قائمته الإفريقية 7 صفقات جديدة أبرمها هذا الشهر، هم ياسر حمد المدافع الفلسطيني، ومحمد شحاتة لاعب الوسط القادم من طلائع الجيش، وزياد كمال القادم من إنبي، وترافيس موتيابا لاعب الوسط الأوغندي الدولي، ومحمد عاطف الجناح القادم من طنطا، ومهاب ياسر الجناح القادم من الداخلية، وأحمد حمدي لاعب الوسط القادم في صفقة انتقال حر.

فيما حسم الأبيض صفقة انتقال زياد كمال من إنبي على سبيل الإعارة لعامين ونصف، حسبما أعلنه أيمن الشريعي رئيس إنبي وأحمد سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك.

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