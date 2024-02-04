الزمالك لـ في الجول: أغلقنا ملف صفقة محمود الأسود

الأحد، 04 فبراير 2024 - 23:15

كتب : FilGoal

محمود الأسود

أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك غلق ملف صفقة السوري محمود الأسود.

محمود الأسود

النادي : الكرامة

الزمالك

وأوضح سالم في تصريحات لـ FilGoal.com: "الزمالك أغلق ملف صفقة محمود الأسود حاليا".

وشدد "اكتفينا بصفقاتنا الهجومية احتراما لرغبة المدير الفني جوزيه جوميز في التركيز مع الفريق الحالي".

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وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الكرامة ينتظر عرضا رسميا من الزمالك بمبلغ 150 ألف دولار للموافقة على بيع اللاعب.

وقيد الزمالك في قائمته الإفريقية 7 صفقات جديدة أبرمها هذا الشهر، هم ياسر حمد المدافع الفلسطيني، ومحمد شحاتة لاعب الوسط القادم من طلائع الجيش، وزياد كمال القادم من إنبي، وترافيس موتيابا لاعب الوسط الأوغندي الدولي، ومحمد عاطف الجناح القادم من طنطا، ومهاب ياسر الجناح القادم من الداخلية، وأحمد حمدي لاعب الوسط القادم في صفقة انتقال حر.

فيما حسم الأبيض صفقة انتقال زياد كمال من إنبي على سبيل الإعارة لعامين ونصف، حسبما أعلنه أيمن الشريعي رئيس إنبي وأحمد سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك.

تعرض لظرف قهري وفقد والده قبل انطلاق منافسات كأس آسيا لكن ذلك لم يمنعه من أن يصبح أكبر مفاجآت هيكتور كوبر مع منتخب سوريا.

أطاح كوبر بعمر السومة الهداف التاريخي لقارة آسيا في قرار صدم الجميع لكنه قدم لاعبا جديدا تم وصفه بأنه مستقبل الكرة السورية.

محمود الأسود صاحب الـ21 عاما والعنصر الثابت في تشكيل هيكتور كوبر خلال مشاركة سوريا في كأس آسيا بات قريبا من الدوري المصري..تعرف على التفاصيل من هنا

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