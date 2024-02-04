فيفا يعلن موعد افتتاح ونهائي كأس العالم 2026.. والمدن المستضيفة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مواعيد المباريات الأولى لكأس العالم 2026 والمقرر إقامتها لأول مرة في 3 دول مختلفة.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة.

وتستضيف 16 مدينة مختلفة مباريات كأس العالم والتي سيرتفع عددها لـ 104 مباراة عوضا عن 64.

🇺🇸 The #FIFAWorldCup 26 final is headed to New York New Jersey!#WeAre26 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 4, 2024

وتستضيف المكسيك مباراة افتتاح كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو 2026 في ملعب أزتيكا في مدينة مكسيكو سيتي.

وسيكون ملعب أزيتكا أول ملعب يستضيف 3 نهائيات كأس عالم عبر التاريخ بعد نسختي 1970 و1986.

وستقام المباراة الأولى في كندا في كأس العالم 2026 ستقام بمدينة تورونتو يوم 12 يونيو 2026 على ملعب بي أم أو فيلد.

وستقام المباراة الأولى في أمريكا في كأس العالم 2026 ستقام في لوس أنجلوس يوم 12 يونيو 2026 على ملعب صوفي.

ويستضيف ملعب هارد روك ستيديوم في مدينة ميامي الأمريكية مباراة المركز الثالث بكأس العالم 2026 يوم 18 يوليو 2026.

ويستضيف ملعب متلايف ستيديوم في مدينة نيويورك يستضيف نهائي كأس العالم 2026 يوم 19 يوليو 2026.

وإليكم أسماء المدن الـ 16 (المباريات لكل مدينة)

الولايات المتحدة الأمريكية: أتلانتا (8) - بوسطن (7) - دالاس (9) - هيوستن (7) - كانساس سيتي (6) - لوس أنجلوس (8) - ميامي (7) - نيويورك (8)- فيلادلفيا (6) - سان فرانسيسكو (6) - سياتل (6)

كندا: تورنتو (6) - فانكوفر (7)

المكسيك: جوادالاخارا (4) - مكسيكو سيتي (5) - مونتيري (4)

دور المجموعات

يتم تقسيم الـ48 فريقا على 12 مجموعة تضم كل منهم 4 فرق.

يتأهل أصحاب الصدارة والمركز الثاني بالإضافة لأفضل 8 من أصحاب المركز الثالث لدور الـ32.

وأكد فيفا أن ذلك النظام أفضل من إقامة البطولة بـ16 مجموعة تضم كل منها 3 منتخبات لضمان عدم حدوث تواطؤ، مع ضمان لعب كل منتخب 3 مباريات على الأقل مع توفير وقت راحة متوازن بين الفرق المتنافسة.

ويتأهل 16 منتخبا من أوروبا و9 من إفريقيا و8 من آسيا و6 من أمريكا الشمالية ومثلها من الجنوبية و2 من أوقيانوسيا، فيما يُحسم مقعدين عن طريق الملحق العالمي.

وبذلك أصبحت نسخة قطر 2022 آخر نسخة تشهد مشاركة 32 منتخبا في كأس العالم والتي بدأت لأول مرة منذ فرنسا 1998.

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب نسخة 2022 بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.