مدرب اتحاد جدة يكشف موقف بنزيمة من العودة لتدريبات الفريق

كشف مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة عن موقف كريم بنزيمة لاعب الفريق من الانضمام للتدريبات الجماعية.

كريم بنزيمة النادي : الاتحاد الاتحاد

وحقق اتحاد جدة الفوز على الفيصلي بأربعة أهداف دون مقابل في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشهدت المباراة تسجيل أحمد حجازي لهدفين في الشوط الثاني.

وقال جاياردو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نمتلك 10 لاعبين أجانب ونحتاج 8 فقط حسب اللوائح ما يعني أن هناك لاعبين يجب أن يخرجا من القائمة، طلبت من المعنيين في الإدارة النظر حل الموضوع لكنهم لم ينظروا في الأمر حتى الآن ولكن كان الأمر بيدي لاتخذت القرار".

وتابع "بنزيمة ينفذ حاليا برنامج إعدادي للجانب الفني والبدني وعندما نرى جاهزيته سنستدعيه للتدريبات الجماعية".

وأضاف "آخر مباراة لعبناها كانت قبل 45 يوما وواجهنا صعوبة بالغة في الإعداد ولم تكن لدينا الفرصة لخوض مباراة ودية لأننا كنا نملك 11 لاعبا فقط وركزنا خلال الفترة الماضية على الإعداد الفردي للاعبين لعدم لمقدرة على العمل الجماعي ولا زلنا في انتظار اكتمال الصفوف".

وتأهل الاتحاد إلى نصف النهائي كرابع فريق بعد الخليج والهلال والنصر.