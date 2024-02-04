حجازي بعد الثنائية: نريد تصحيح مسار الموسم وهدفنا واحد
الأحد، 04 فبراير 2024 - 21:46
كتب : FilGoal
أوضح أحمد حجازي قائد اتحاد جدة أن فريقه سيبدأ بداية جديدة بدءا من العام الجاري بعد الفوز على الفيصلي بنتيجة 4-0 في مسابقة الكأس.
أحمد حجازي
النادي : الاتحاد
ووصل اتحاد جدة لنصف نهائي الكأس في مباراة سجل خلالها ثنائية.
وقال أحمد حجازي قائد اتحاد جدة عبر قناة SSC: "مكسب كان مهما بالنسبة لنا، سنعتبر العام الحالي بداية جديدة وهذه أول مباراة".
وأضاف "نريد تصحيح مسار الموسم وبإذن الله سنحقق ذلك".
وأتم "الكل يركز وهدفنا واحد وهو عودة نغمة الانتصارات للفريق والأداء سيتحسن مع كل مباراة".
"حققنا فوز مهم اليوم، وهذه السنة نعتبرها سنة جديدة رغبة في تصحيح مسار الموسم"
أحمد حجازي - لاعب نادي #الاتحاد #الفيصلي_الاتحاد
#أغلى_الكؤوس | #SSC pic.twitter.com/sLVfUIs89m— SSC (@ssc_sports) February 4, 2024
المباراة شهدت عودة أحمد حجازي للمشاركة في المسابقات المحلية مع الاتحاد لأول مرة منذ بداية الموسم بعد التعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.
ولأول مرة خلال مسيرته سجل حجازي ثنائية في مباراة واحدة، بالإضافة لوصوله للهدف رقم 19 خلال مسيرته الكروية.
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