حجازي بعد الثنائية: نريد تصحيح مسار الموسم وهدفنا واحد

أوضح أحمد حجازي قائد اتحاد جدة أن فريقه سيبدأ بداية جديدة بدءا من العام الجاري بعد الفوز على الفيصلي بنتيجة 4-0 في مسابقة الكأس.

أحمد حجازي النادي : الاتحاد الاتحاد

ووصل اتحاد جدة لنصف نهائي الكأس في مباراة سجل خلالها ثنائية.

وقال أحمد حجازي قائد اتحاد جدة عبر قناة SSC: "مكسب كان مهما بالنسبة لنا، سنعتبر العام الحالي بداية جديدة وهذه أول مباراة".

وأضاف "نريد تصحيح مسار الموسم وبإذن الله سنحقق ذلك".

وأتم "الكل يركز وهدفنا واحد وهو عودة نغمة الانتصارات للفريق والأداء سيتحسن مع كل مباراة".

المباراة شهدت عودة أحمد حجازي للمشاركة في المسابقات المحلية مع الاتحاد لأول مرة منذ بداية الموسم بعد التعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ولأول مرة خلال مسيرته سجل حجازي ثنائية في مباراة واحدة، بالإضافة لوصوله للهدف رقم 19 خلال مسيرته الكروية.

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