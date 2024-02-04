انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (1) (0) يوفنتوس.. فوز بهدف عكسي
الأحد، 04 فبراير 2024 - 21:42
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية مباشرة وحية لمباراة إنتر ضد يوفنتوس في دربي إيطاليا بقمة الجولة 23 من الدوري الإيطالي.
ويتصدر إنتر ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة وله مباراة مؤجلة، بينما يأتي يوفنتوس ثانيا برصيد 53 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.
--
انتهت
ق 58: القائم يمنع الثاااني بتسديدة ميختاريان
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 37: جووووووووووووول أوووووووووووول.. إنتر يتقدم بالهدف الأول عن طريق ماركوس تورام
ق 19: عرضية وتسديدة من دي ماركو في الشباك الخارجية
بداية اللقاء
نرشح لكم
جنون فليكين وهاتريك فودين.. مانشستر سيتي يقلق ليفربول بالفوز على برينتفورد تشكيل مانشستر سيتي - هالاند أساسي أمام برينتفورد.. ودوكو وجريليتش على دكة البدلاء دايلي ميل: تشيلسي يتجه لعودة لامبارد في دور مختلف بعد 18 عاما.. ريليفو: برشلونة يقرر عدم تجديد عقد روبيرتو تقرير يكشف إصابة ليساندرو ومدة غيابه أرتيتا: جورجينيو كان يعاني من آلام.. ويجب على الأطفال التصرف مثله رومانو: ريال مدريد يثق في التعاقد مع مبابي.. وباريس وضع خطته حال مغادرته كادينا سير تكشف موقف فينيسيوس من المشاركة ضد جيرونا