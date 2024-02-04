انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (1) (0) يوفنتوس.. فوز بهدف عكسي

الأحد، 04 فبراير 2024 - 21:42

كتب : FilGoal

إنتر - يوفنتوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية مباشرة وحية لمباراة إنتر ضد يوفنتوس في دربي إيطاليا بقمة الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

ويتصدر إنتر ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة وله مباراة مؤجلة، بينما يأتي يوفنتوس ثانيا برصيد 53 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 58: القائم يمنع الثاااني بتسديدة ميختاريان

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: جووووووووووووول أوووووووووووول.. إنتر يتقدم بالهدف الأول عن طريق ماركوس تورام

ق 19: عرضية وتسديدة من دي ماركو في الشباك الخارجية

بداية اللقاء

يوفنتوس الدوري الإيطالي إنتر
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