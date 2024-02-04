الخسارة الرابعة على التوالي.. عودة تريزيجيه في سقوط طرابزون سبور أمام بشكتاش
الأحد، 04 فبراير 2024 - 21:08
كتب : FilGoal
تغلب بشكتاش على ضيفه طرابزون سبور بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري التركي.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
ولعب محمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون سبور كأساسي مع فريقه بعد العودة من كأس أمم إفريقيا.
سجل سميح كيليشوي هدف بشكتاش الأول في الدقيقة 44.
وفي الدقيقة 63 أضاف كيليشوي الهدف الثاني بعد تمريرة من سينك توسون.
وأصيب يوناس سفينسون وحل عمر بولوت بدلا منه في صفوف بشكتاش.
وأهدر تريزيجيه فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 89 بعد تسديدة تصدى لها الحارس.
الخسارة هي الرابعة على التوالي لطرابزون الذي تراجع للمركز الرابع برصيد 37 نقطة، وهي المباراة الخامسة بلا فوز.
فيما ارتقى بشكتاش للمركز الثالث برصيد 39 نقطة.
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