خبر في الجول - الكرامة يحدد سعر بيع الأسود وينتظر عرض الزمالك.. والحسم خلال ساعات

الأحد، 04 فبراير 2024 - 21:03

كتب : حامد وجدي

محمود الأسود

تحدث في الوقت الجاري تطورات رئيسية ستحسم موقف انتقال محمود الأسود لاعب منتخب سوريا ونادي الكرامة السوري إلى نادي الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن الكرامة ينتظر عرضا رسميا من الزمالك بمبلغ 150 ألف دولار للموافقة على بيع اللاعب.

وحدد الكرامة هذا السعر بعد اجتماع مجلس إدارته مؤخرا.

أخبار متعلقة:
حوار في الجول - محمود الأسود: الحضري وفايز أبلغاني برغبة الزمالك.. وهذه قصة السباق مع الزمن صفقة الزمالك - كوبر أطاح بالسومة لأجله.. محمود الأسود الذي تألق رغم الحزن على والده خبر في الجول - اتفاق نهائي بين الزمالك والكرامة السوري بشأن محمود الأسود.. وتفاصيل التعاقد

وسيتوقف إتمام الصفقة من عدمه على وصول عرض رسمي من نادي الزمالك بالمبلغ المحدد.

وكان FilGoal.com قد انفرد بالحوار الأول مع محمود الأسود نجم منتخب سوريا وهدف الزمالك المقبل، وإليكم التفاصيل:

ما مستجدات التفاوض لانتقالك إلى الزمالك؟

مفاوضات الزمالك جارية مع نادي الكرامة السوري من أجل البيع فقط وليس الإعارة بنية البيع. لا أعلم التفاصيل المالية ولكن التواصل جاري مع رئيس الكرامة وأتمنى إتمام الصفقة.

متى بدأت المفاوضات؟

بعد مباراة سوريا وإيران فورا أبلغني محمود فايز (المدرب المساعد) وعصام الحضري (مدرب الحراس) برغبة الزمالك في ضمي، وتواصل معي أحمد سليمان (عضو مجلس إدارة الزمالك) وقال لي: يتبقى على إغلاق القيد ساعات ويجب أن تستعجل الأمور. سبحان الله كنت في الحافلة في قطر وتواصلت مع رئيس النادي في سوريا لأفتح خط التواصل بينه وبين الزمالك.

كنت أحاول إنهاء الأمور قبل إغلاق القيد وتوقعت أن الأمر انتهى ولن يمكن حدوثه، ولكن حين أبلغني الزمالك بمد فترة القيد وبتمسكه بضمي كنت في غاية السعادة. اللعب في فريق كبير مثلا الزمالك فرصة عظيمة يتمناها أي لاعب.

ماذا تعرف عن الدوري المصري؟

أنا متابع جيد للدوري المصري. أحب أسلوب لعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" فهو أسطورة كبيرة للزمالك، وكذلك أحمد سيد زيزو لاعب كبير.

علمت أيضًا بانضمام عبد الله السعيد وهو أفضل صانع ألعاب في مصر ولاعب كبير للغاية.

وماذا عن المنافسة المتوقعة معه ومع بقية نجوم الزمالك؟

إذا أكرمني الله بالانضمام إلى الزمالك ستكون المنافسة كبيرة جدا خاصة أن الفريق يضم لاعبين كبار، وسيساعدونني على أرض الملعب، وفي النهاية سيلعب الأفضل.

وما هي المراكز التي تجيد اللعب بها؟

أنا صانع ألعاب وأجيد اللعب على الجناحين الأيمن والأيسر.

وما رأيك في أمنيات الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإتمام الصفقة؟

بإذن الله ستتم. اللعب للزمالك حلم كبير، وكذلك التواجد على أرض الملعب والاستماع لهتافات جماهيره العظيمة صاحبة الحماس الكبير. أتمنى أن أقدم مستوى يليق بالزمالك وجماهيره إن تمت الصفقة.

-----

تعرض لظرف قهري وفقد والده قبل انطلاق منافسات كأس آسيا لكن ذلك لم يمنعه من أن يصبح أكبر مفاجآت هيكتور كوبر مع منتخب سوريا.

أطاح كوبر بعمر السومة الهداف التاريخي لقارة آسيا في قرار صدم الجميع لكنه قدم لاعبا جديدا تم وصفه بأنه مستقبل الكرة السورية.

محمود الأسود صاحب الـ21 عاما والعنصر الثابت في تشكيل هيكتور كوبر خلال مشاركة سوريا في كأس آسيا بات قريبا من الدوري المصري..تعرف على التفاصيل من هنا

الزمالك الدوري المصري محمود الأسود الكرامة السوري
نرشح لكم
خبر في الجول - تفاصيل اتفاق الزمالك لضم أحمد حسام.. والجونة يطالب بمتأخرات عمرها 12 عاما بيريز يرد على أنباء اتفاق ريال مدريد للتعاقد مع مبابي الصفقة الخامسة.. الإسماعيلي يعلن التعاقد مع حاتم سكر لتعويض إصابة الشناوي.. الأهلي يضم محمود الزنفلي على سبيل الإعارة تقرير إيطالي: لياو بديل مبابي في باريس سان جيرمان روستوف الروسي يعلن ضم مدافع الإسماعيلي خبر في الجول - شرطان من سيراميكا لرحيل بسام للأهلي.. وموقف عبد القادر خبر في الجول - الإسماعيلي يحسم صفقة جديدة.. والكشف عن مدة التعاقد
أخر الأخبار
الخسارة الرابعة على التوالي.. عودة تريزيجيه في سقوط طرابزون سبور أمام بشكتاش 31 دقيقة | المحترفون
خبر في الجول - الكرامة يحدد سعر بيع الأسود وينتظر عرض الزمالك.. والحسم خلال ساعات 36 دقيقة | ميركاتو
تشكيل يوفنتوس - رابيو يقود وسط السيدة العجوز ضد إنتر في دربي إيطاليا 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
عمل في منتخب مصر سابقا.. من هو علاء نبيل المدير الفني الجديد لاتحاد الكرة 57 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل إنتر - لاوتارو وتورام يقودان هجوم الأفاعي ضد يوفنتوس 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
محمد يوسف المدرب العام الجديد لمنتخب مصر.. رجل طوارئ الأهلي يسجل خطوته الأولى مع الفراعنة 58 دقيقة | منتخب مصر
خطأ يشعل صراع الدوري الإنجليزي.. أرسنال يتفوق على ليفربول بثلاثية 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الدربي - كارباخال قلب دفاع مع ريال مدريد.. وثنائي هجومي في أتليتكو ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع 2 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 3 على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين 4 مصدر مقرب من رينار لـ في الجول: مفاوضاتنا مع مصر بدأت.. ورد المدرب