خبر في الجول - الكرامة يحدد سعر بيع الأسود وينتظر عرض الزمالك.. والحسم خلال ساعات

تحدث في الوقت الجاري تطورات رئيسية ستحسم موقف انتقال محمود الأسود لاعب منتخب سوريا ونادي الكرامة السوري إلى نادي الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن الكرامة ينتظر عرضا رسميا من الزمالك بمبلغ 150 ألف دولار للموافقة على بيع اللاعب.

وحدد الكرامة هذا السعر بعد اجتماع مجلس إدارته مؤخرا.

وسيتوقف إتمام الصفقة من عدمه على وصول عرض رسمي من نادي الزمالك بالمبلغ المحدد.

وكان FilGoal.com قد انفرد بالحوار الأول مع محمود الأسود نجم منتخب سوريا وهدف الزمالك المقبل، وإليكم التفاصيل:

ما مستجدات التفاوض لانتقالك إلى الزمالك؟

مفاوضات الزمالك جارية مع نادي الكرامة السوري من أجل البيع فقط وليس الإعارة بنية البيع. لا أعلم التفاصيل المالية ولكن التواصل جاري مع رئيس الكرامة وأتمنى إتمام الصفقة.

متى بدأت المفاوضات؟

بعد مباراة سوريا وإيران فورا أبلغني محمود فايز (المدرب المساعد) وعصام الحضري (مدرب الحراس) برغبة الزمالك في ضمي، وتواصل معي أحمد سليمان (عضو مجلس إدارة الزمالك) وقال لي: يتبقى على إغلاق القيد ساعات ويجب أن تستعجل الأمور. سبحان الله كنت في الحافلة في قطر وتواصلت مع رئيس النادي في سوريا لأفتح خط التواصل بينه وبين الزمالك.

كنت أحاول إنهاء الأمور قبل إغلاق القيد وتوقعت أن الأمر انتهى ولن يمكن حدوثه، ولكن حين أبلغني الزمالك بمد فترة القيد وبتمسكه بضمي كنت في غاية السعادة. اللعب في فريق كبير مثلا الزمالك فرصة عظيمة يتمناها أي لاعب.

ماذا تعرف عن الدوري المصري؟

أنا متابع جيد للدوري المصري. أحب أسلوب لعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" فهو أسطورة كبيرة للزمالك، وكذلك أحمد سيد زيزو لاعب كبير.

علمت أيضًا بانضمام عبد الله السعيد وهو أفضل صانع ألعاب في مصر ولاعب كبير للغاية.

وماذا عن المنافسة المتوقعة معه ومع بقية نجوم الزمالك؟

إذا أكرمني الله بالانضمام إلى الزمالك ستكون المنافسة كبيرة جدا خاصة أن الفريق يضم لاعبين كبار، وسيساعدونني على أرض الملعب، وفي النهاية سيلعب الأفضل.

وما هي المراكز التي تجيد اللعب بها؟

أنا صانع ألعاب وأجيد اللعب على الجناحين الأيمن والأيسر.

وما رأيك في أمنيات الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإتمام الصفقة؟

بإذن الله ستتم. اللعب للزمالك حلم كبير، وكذلك التواجد على أرض الملعب والاستماع لهتافات جماهيره العظيمة صاحبة الحماس الكبير. أتمنى أن أقدم مستوى يليق بالزمالك وجماهيره إن تمت الصفقة.

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