تشكيل يوفنتوس - رابيو يقود وسط السيدة العجوز ضد إنتر في دربي إيطاليا

أعلن ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس التشكيل الأساسي لفريقه ضد غريمه إنتر ميلان في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الـ23 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: فديريكو جاتي - جيلسون بريمير - دانيلو

خط الوسط: أندريا كامبياسو - ويستون ماكيني - مانويل لوكاتيلي - أدريان رابيو - فيليب كوستيتش

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش - كينان يلديز

ويحتل إنتر صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة من 21 مباراة، بينما يأتي يوفنتوس في الوصافة برصيد 53 نقطة من 22 مباراة.