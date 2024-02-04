عمل في منتخب مصر سابقا.. من هو علاء نبيل المدير الفني الجديد لاتحاد الكرة

الأحد، 04 فبراير 2024 - 20:42

كتب : FilGoal

علاء نبيل

أعلن اتحاد الكرة تعيين علاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد ضمن قرارات اجتماعه الأخير الذي أقيم مساء اليوم الأحد.

القرار جاء ضمن عدة قرارات من الاتحاد أبرزها إقالة روي فيتوريا من تدريب منتخب مصر وتعيين محمد يوسف مدربا عاما للمنتخب لحين اختيار مدير فني جديد.

وجاء تعيين علاء نبيل كمدير فني للاتحاد بعد فترة من رحيل نيلو فينجادا عن منصبه.

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ويقدم لكم FilGoal.com معلومات عن علاء نبيل لتتعرف أكثر على المدير الفني الجديد لاتحاد الكرة المصري.

قضى مسيرته كلاعب مع المقاولون العرب حتى أعلن اعتزاله عام 1989.

منذ عام 2007 بدأ مسيرته التدريبية وتولى مسؤولية تدريب المقاولون العرب ثم الفيصلي الأردني.

في 2010 تولى تدريب منتخب الأردن الأولمبي لمدة عام ثم قاد المنيا في الدوري المصري خلال مسوم 2013/2014.

بعد رحيله عن المنيا عمل كمدرب مساعد لشوقي غريب في الجهاز الفني لمنتخب مصر.

في 2015 عاد للمقاولون العرب من بوابة عمله كرئيس لقطاع الناشئين بالنادي واستمر لمدة 3 سنوات حتى تولى تدريب الفريق الأول لمدة 14 مباراة.

ويعمل علاء نبيل كمدير لقطاع الناشئين بنادي زد منذ نوفمر من عام 2020 وحتى الآن.

اتحاد الكرة مصر علاء نبيل
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