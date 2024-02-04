تشكيل إنتر - لاوتارو وتورام يقودان هجوم الأفاعي ضد يوفنتوس
الأحد، 04 فبراير 2024 - 20:41
كتب : FilGoal
أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان تشكيل فريقه الأساسي ضد غريمه يوفنتوس في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الـ23 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: يان سومر
خط الدفاع: أليساندرو باستوني - فرانشيسكو أتشيربي - بنجامين بافارد
خط الوسط: ماتيو دارميان - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو - هنريك مخيتاريان - فيديريكو ديماركو
خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام
ويحتل إنتر صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة من 21 مباراة، بينما يأتي يوفنتوس في الوصافة برصيد 53 نقطة من 22 مباراة.
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