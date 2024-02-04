تشكيل إنتر - لاوتارو وتورام يقودان هجوم الأفاعي ضد يوفنتوس

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان تشكيل فريقه الأساسي ضد غريمه يوفنتوس في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الـ23 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: أليساندرو باستوني - فرانشيسكو أتشيربي - بنجامين بافارد

خط الوسط: ماتيو دارميان - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو - هنريك مخيتاريان - فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام

ويحتل إنتر صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة من 21 مباراة، بينما يأتي يوفنتوس في الوصافة برصيد 53 نقطة من 22 مباراة.