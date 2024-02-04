تشكيل الدربي - كارباخال قلب دفاع مع ريال مدريد.. وثنائي هجومي في أتليتكو

الأحد، 04 فبراير 2024 - 20:24

كتب : FilGoal

ريال مدريد x أتليتكو مدريد - كأس ملك إسبانيا

أعلن كل من كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ودييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد تشكيل فريقهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب ريال مدريد مع أتليتكو مدريد في الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويشهد التشكيل تواجد داني كارباخال كقلب دفاع بجانب ناتشو فيرنانديز في ظل غياب أنطونيو روديجير الذي استبعد من القائمة بشكل نهائي للإصابة.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أندري لونين.

الدفاع: لوكاس فاسكيز – داني كارباخال – ناتشو فيرنانديز – فيرلان ميندي.

الوسط: فيديريكو فالفيردي – إدواردو كامافينجا – توني كروس - جود بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو – فينيسيوس جونيور.

ويلعب أتليتكو مدريد بثنائي هجومي مكون من أنتوان جريزمان وألفارو موراتا.

وجاء تشكيل أتليتكو مدريد بالكامل كالتالي:

الحارس: يان أوبلاك.

الدفاع: ستيفان سافيتش - أكسيل فيتسل - ماريو هيرموسو.

الوسط: ماركوس لورينتي - رودريجو دي بول - كوكي - ساؤول - رودريجو ريكيلمي.

الهجوم: ألفارو موراتا - أنتوان جريزمان.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول الترتيب برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة عن جيرونا صاحب المركز الثاني، بينما يحتل أتليتكو مدريد المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

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