ريمونتادا في 8 دقائق.. نابولي يعود للانتصارات بفوز على هيلاس فيرونا

تمكن فريق نابولي من صنع ريمونتادا وتحقيق الفوز على هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ23 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل دييجو كوبولا لهيلاس فيرونا، بينما أحرز بافل دافيدوفيتش بالخطأ في مرماه وخفيشا كفاراتسخيليا لصالح نابولي.

وصنع الفريق الجنوبي ريمونتادا في 8 دقائق ليقلب النتيجة ضد هيلاس فيرونا.

وعاد نابولي للانتصارات بعد خسارة ضد إنتر في نهائي السوبر الإيطالي وتعادل مع لاتسيو دون أهداف في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي بالترتيب.

واففتح كوبولا التسجيل في الدقيقة 72 بعد عرضية من توماس سوسلوف من ركلة حرة.

وتعادل دافيدوفيتش بالخطأ في مرماه بعد توغل رائع من جسبر ليندستروم وراوغ مدافع فيرونا ثم لعب عرضية أرضية سددها سيريل نجونجي وارتدت في قدم دافيدوفيتش وسكنت الشباك في الدقيقة 79.

وأحرز كفاراتسخيليا هدف الفوز في الدقيقة 87 بطريقة رائعة بعد تسلمه الكرة خارج منطقة الجزاء ثم سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

بهذا الفوز ارتفع رصيد نابولي للنقطة 35 في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وتجمد رصيد فيرونا عند النقطة 18 في المركز الـ17.

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