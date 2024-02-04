خبر في الجول - تفاصيل اتفاق الزمالك لضم أحمد حسام.. والجونة يطالب بمتأخرات عمرها 12 عاما

توصل نادي الزمالك لاتفاق حسم به صفقة جديدة في سوق الانتقالات الشتوية.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك أتم الاتفاق مع أحمد حسام مدافع الجونة للانتقال إلى صفوفه.

وستتم الصفقة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل 3 ملايين جنيه، مع أحقية الشراء في نهاية الموسم.

ويتبقى حسم بعض التفاصيل الأخيرة للإعلان عن الصفقة رسميا.

كما علم FilGoal.com أيضا أن الجونة طالب الزمالك بمليون جنيه مبلغ متبقي من صفقة انتقال نور السيد إلى نادي الزمالك.

وانتقل السيد من الجونة إلى الزمالك في 2012.

وقيد الزمالك في قائمته الإفريقية 7 صفقات جديدة أبرمها هذا الشهر، هم ياسر حمد المدافع الفلسطيني، ومحمد شحاتة لاعب الوسط القادم من طلائع الجيش، وزياد كمال القادم من إنبي، وترافيس موتيابا لاعب الوسط الأوغندي الدولي، ومحمد عاطف الجناح القادم من طنطا، ومهاب ياسر الجناح القادم من الداخلية، وأحمد حمدي لاعب الوسط القادم في صفقة انتقال حر.

بينما تعاقد مع عبد الله السعيد من بيراميدز وناصر ماهر من مودرن فيوتشر ولم يقيدهما في القائمة الإفريقية بسبب مشاركتهما مع فريقيهما السابقين في دوري الأبطال والكونفدرالية على الترتيب.

فيما حسم الأبيض صفقة انتقال زياد كمال من إنبي على سبيل الإعارة لعامين ونصف، حسبما أعلنه أيمن الشريعي رئيس إنبي وأحمد سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك.

ومازال الزمالك في محاولات لحسم ضم محمود الأسود الجناح السوري من نادي الكرامة، بينما أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك صرف النظر عن صفقة مصطفى أشرف لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ.