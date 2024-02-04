بوكيتينو: نشعر بالضغط لتحقيق الفوز.. ويجب أن نتقبل الانتقادات

اعترف ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي أن فريقه يشعر بالضغط والتوتر لتحقيق الفوز في المباريات.

وخسر تشيلسي من ولفرهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

"لم نبدأ المباراة بشكل سيء، عانينا بعد استتقبالنا الهدف الأول، حاولنا استعادة الثقة، لكن كان من الصعب إدارة ذلك، وفي هذا الوقت تلقينا الهدف الثاني في الشوط الأول".

"نشعر بالضغط والتوتر لتحقيق الفوز واللعب بشكل جيد، لم يكن لدينا الوقت لاسترجاع الثقة، لا يمكننا تحمل الهدفين، ذلك أيضا كان شعورنا عقب مباراة ليفربول، هذا يؤثر كثيرا علينا كفريق".

"جميعنا كلاعبين وأنا أيضا كمدرب لم نكن جيدين بشكل كاف، لم نتعامل مع الوضع بشكل صحيح، لا أريد أن آتي إلى هنا وأقول إنني الأفضل، يجب أن نتقبل الانتقادات، لكن لن نستسلم".

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ولفرهامبتون للنقطة الـ 32 في المركز العاشر بفارق نقطة عن تشليسي صاحب المركز الـ 11.

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