حجازي يسجل ثنائية ويقود اتحاد جدة لنصف نهائي كأس السعودية
الأحد، 04 فبراير 2024 - 19:21
كتب : FilGoal
حقق اتحاد جدة الفوز على الفيصلي بأربعة أهداف دون مقابل في دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي.
أحمد حجازي
النادي : الاتحاد
المباراة شهدت عودة أحمد حجازي للمشاركة في المسابقات المحلية مع الاتحاد لأول مرة منذ بداية الموسم بعد التعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.
وسجل حجازي هدفين في مباراة عودته للمشاركة مع اتحاد جدة.
ولأول مرة خلال مسيرته سجل حجازي ثنائية في مباراة واحدة، بالإضافة لوصوله للهدف رقم 19 خلال مسيرته الكروية.
تقدم الاتحاد قبل نهاية الشوط الأول مباشرة بالهدف الأول عن طريق عبد الرزاق حمد الله من ركلة جزاء.
وأضاف نجولو كانتي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 54 بعد مجهود فردي انتهى بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
وفي الدقيقة الـ 68 أضاف أحمد حجازي الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لم تحتسب في البداية قبل أن يعود الحكم لتقنية الفيديو.
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هدددددف!⚽— SSC (@ssc_sports) February 4, 2024
حجازي يضيف الهدف الثالث للاتحاد🔥#الفيصلي_الاتحاد
#أغلى_الكؤوس | #SSC pic.twitter.com/LdoyykCC3h
وعاد حجازي للتسجيل في الدقيقة الـ 81 برأسية مستغلا ركلة ركنية.
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هدددددف!⚽— SSC (@ssc_sports) February 4, 2024
رأسية حجازي تعلن عن الهدف الرابع للاتحاد🔥#الفيصلي_الاتحاد
#أغلى_الكؤوس | #SSC pic.twitter.com/9mjHeRwzzM
وتأهل الاتحاد لدور نصف النهائي كرابع فريق بعد الخليج والهلال والنصر.