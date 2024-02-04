حجازي يسجل ثنائية ويقود اتحاد جدة لنصف نهائي كأس السعودية

حقق اتحاد جدة الفوز على الفيصلي بأربعة أهداف دون مقابل في دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي.

أحمد حجازي النادي : الاتحاد الاتحاد

المباراة شهدت عودة أحمد حجازي للمشاركة في المسابقات المحلية مع الاتحاد لأول مرة منذ بداية الموسم بعد التعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وسجل حجازي هدفين في مباراة عودته للمشاركة مع اتحاد جدة.

ولأول مرة خلال مسيرته سجل حجازي ثنائية في مباراة واحدة، بالإضافة لوصوله للهدف رقم 19 خلال مسيرته الكروية.

تقدم الاتحاد قبل نهاية الشوط الأول مباشرة بالهدف الأول عن طريق عبد الرزاق حمد الله من ركلة جزاء.

وأضاف نجولو كانتي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 54 بعد مجهود فردي انتهى بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 68 أضاف أحمد حجازي الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لم تحتسب في البداية قبل أن يعود الحكم لتقنية الفيديو.

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وعاد حجازي للتسجيل في الدقيقة الـ 81 برأسية مستغلا ركلة ركنية.

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وتأهل الاتحاد لدور نصف النهائي كرابع فريق بعد الخليج والهلال والنصر.