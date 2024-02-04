اتحاد الكرة يستقبل الشناوي عقب عودته من ألمانيا

الأحد، 04 فبراير 2024 - 19:18

كتب : FilGoal

مؤتمر محمد الشناوي

استقبل اتحاد الكرة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر بعد العودة من ألمانيا.

وأجرى الشناوي جراحة ناجحة في الكتف بألمانيا بعد إصابته في مباراة كاب فيردي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

ويعود الشناوي إلى الأهلي الإثنين المقبل من أجل استكمال برنامج العلاج الطبيعي.

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ويتواصل أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي في الأهلي بشكل مستمر مع الشناوي من أجل الاطمئنان على حالته.

وأعلن النادي الأهلي تعاقده مع محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة لتعويض غياب الشناوي للإصابة الذي سيكون لمدة 4 أشهر.

وأتم أمير توفيق مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم عن التعاقد مع الزنفلي لستة أشهر على سبيل الإعارة بنية الشراء.

وقام مدير التعاقدات بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بإتمام التعاقد مع الحارس الجديد.

وعلم FilGoal.com أن قيمة الصفقة مليون ونصف المليون جنيها.

وكان البنك الأهلي قد تعاقد مع الزنفلي لمدة موسم ونصف، وذلك بعد اقتراب محمد أبو جبل من الرحيل صوب النادي الأهلي، قبل أن تفشل الصفقة في النهاية.

وكان الزنفلي رحل عن صفوف البنك الأهلي بداية الموسم الجاري وانضم إلى الداخلية قبل أن يعود من جديد، ثم يتراجع عن الخطوة ويعود للداخلية.

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