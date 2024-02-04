طبيب الزمالك لـ في الجول: أطالب بتحري الدقة بإصابة الونش.. اللاعب شك في نفسه

طالب محمد أسامة طبيب الزمالك وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يخص إصابة محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض.

وتعرض الونش لإصابة في الركبة أمس السبت خلال مران الزمالك، ولم يعلن النادي بشكل رسمي حتى الآن تفاصيل الإصابة.

وقال أسامة لـ FilGoal.com: "أطالب الإعلام بتحري الدقة وصحة المعلومات في إصابة محمود حمدي الونش".

وأوضح "اللاعب تعرض للإصابة أمس السبت، وأجرينا أشعة على العظام للتأكد من عدم وجود كسر. ومن أجل إجراء أشعة على الأربطة لا بد من زوال الورم وهو ما يحدث بعد 72 ساعة".

وأكمل "منذ قليل تلقيت اتصالا من الونش يسألني عن حقيقة إصابته في الرباط الصليبي رغم إنه لم يُجر الأشعة، وذلك بسبب التقارير المتداولة التي تشير لإصابته بقطع في الرباط الصليبي".

وأردف "التقارير الخاطئة جعلت اللاعب يشك في نفسه رغم إنه لم يُجر أشعة من الأساس, لا بد من تحري الدقة خاصة إنه عائد من إصابة قوية".

وأتم مشددا "عندما يُجري الونش الأشعة وتصدر النتيجة سنعلن، ولا داعٍ للاجتهادات خاصة إننا لم نُجر له الأشعة من الأساس".

وسبق أن صرّح أسامة عبر موقع الزمالك الرسمي أمس قائلا: "نتيجة الأشعة ستظهر الأحد، وسيخضع "الونش" لفحص يدوي أيضا بعد زوال تورم الركبة، قبل إعلان تشخيص إصابة اللاعب".

وأكمل "لا أساس من الصحة لما يتردد بشأن صدور أي تشخيص لحالة اللاعب الفترة الحالية".

ولم يشارك الونش في أي مباراة رفقة الزمالك في أي من البطولات الرسمية خلال الموسم الجاري بسبب إصابته السابقة.

وكان الظهور الأخير للونش مع الزمالك في البطولات الرسمية في لقاء الإسماعيلي في شهر مايو من العام الماضي.

واستأنف الزمالك تدريباته ظهر اليوم بعد انتهاء فترة الراحة، في اطار الاستعدادات لمواجهة الإسماعيلي.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة 13 لمسابقة الدوري الممتاز.