وسط تألق جارناتشو ورقم سلبي لـ مويس.. مانشستر يونايتد يفوز بثلاثية على وست هام

الأحد، 04 فبراير 2024 - 18:10

كتب : محمد رؤوف

مانشستر يونايتد

فاز مانشستر يونايتد على منافسه وست هام بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ23 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل أليخاندرو جارناتشو (2) وراسموس هويلوند.

وتألق جارناتشو في المباراة بتسجيله هدفين مساهما بشكل مباشر في فوز الشياطين الحمر على الفريق اللندني.

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وللمباراة الثانية على التوالي في الدوري يحقق مانشستر يونايتد الفوز في الدوري الإنجليزي بعد الانتصار على ولفرهامبتون في الجولة الماضية.

وفي جميع البطولات حقق يونايتد الانتصار الثالث على التوالي، بعد الفوز على نيوبورت في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعلى الجانب الأخر أصبح ديفيد مويس المدير الفني لوست هام الدرب الأكثر هزيمة في بريميرليج بـ239 مباراة.

وارتفع رصيد يونايتد ليصل للنقطة 38 في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد وست هام عند النقطة 36 في المركز السابع.

التشكيل

مجهود فردي رائع

تمكن هويلوند من افتتاح النتيجة ليونايتد في الدقيقة 24 بعد تسديدة أرضية قوية داخل منطقة الجزاء بعد مجهود فردي رائع بعد مراوغة مدافع وست هام بيساره ثم التسديد بيمناه.

تألق جارناتشو

حان وقت تألق جارناتشو ففي الدقيقة 49 ضاعف النتيجة ليونايتد بعد تسديدة ارتدت في نايف أكرد مدافع وست هام وسكنت الشباك.

وأضاف جارناتشو الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 83 بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك ولم يتحرك لها ألفونس أريولا حارس مرمى وست هام.

بورنموث × نوتينجهام فورست

تعادل فورست ضد بورنموث بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة ذاتها.

وتقدم بورنموث في البداية عن طريق جاستن كلويفرت في الدقيقة الخامسة.

وتعادل كالوم هودسون أودوي لفورست في الدقيقة 45 من الشوط الأول.

وتعرض فيليب بيلينج لاعب وسط بورنموث للطرد المباشر بسبب التدخل العنيف في الدقيقة 84.

بهذا التعادل وصل فورست للنقطة 21 في المركز الـ16، وارتقى رصيد بورنموث ليصل للنقطة 27 في المركز الـ12.

مانشستر يونايتد وست هام بورنموث الدوري الإنجليزي ديفيد مويس أليخاندرو جارناتشو
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