مدرب موناكو يوضح سبب إشراك مينامينو بعد 24 ساعة من الظهور مع اليابان
الأحد، 04 فبراير 2024 - 17:20
كتب : FilGoal
كشف آدي هوتر المدير الفني لموناكو سبب مشاركة لاعبه الياباني تاكومي مينامينو مع الفريق أمام لوهافر بعد 24 ساعة مشاركته مع منتخب بلاده في كأس آسيا.
لعب مينامينو أمام إيران ظهر السبت وودع كأس آسيا بالخسارة 1-2.
ثم طار إلى فرنسا ليشارك أمام لوهافر في الدوري الفرنسي ظهر الأحد.
وقال هوتر في تصريحات للصحفيين: "لقد عاد مينامينو إلى موناكو هذا الصباح فقط".
وأضاف "لقد أراد مينامينو أن يكون ضمن القائمة، وقد كان".
وجلس مينامينو على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 71.
وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1.
ويحتل موناكو المركز الرابع في جدول الدوري الفرنسي برصيد 35 نقطة.
بينما يحتل لوهافر المركز الـ11 برصيد 24 نقطة.
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