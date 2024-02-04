انتهت كأس السعودية - اتحاد جدة (4)-(0) الفيصلي

الأحد، 04 فبراير 2024 - 17:15

كتب : FilGoal

عودة حجازي - اتحاد جدة

يلعب فريق اتحاد جدة أمام الفيصلي في ختام ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالسعودية.

وكانت فرق الهلال والنصر والخليج قد حسمت التأهل لنصف النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق81. جوووووول حجااازي من جديد برأسية.

ق72. الحكم يحتسب هدف حجازي بعد العودة للفيديو.

ق69. هدف غير محتسب لأحمد حجازي لوجود حالة تسلل.

ق54. جووووووول الثاني للاتحاد جدة بمجهود فردي رائع من نجولو كانتي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق49. جووووول أول للاتحاد عن طريق عبد الرزاق حمد الله.

ق47. ركلة جزاااء لاتحاد جدة حصل عليها فيصل الغامدي.

ق31. مارسيلو جروهي يتألق ويمنع هدف التقدم للفيصلي.

انطلاق المباراة

حجازي كأس خادم الحرمين الشريفين كأس السعودية
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