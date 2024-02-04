بيريز يرد على أنباء اتفاق ريال مدريد للتعاقد مع مبابي

رد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد على أنباء اتفاقه للتعاقد مع كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان.

وتداولت العديد من الأنباء الإخبارية أبرزها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسي أن النادي الملكي توصل إلى اتفاق مع المهاجم الفرنسي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة دون مقابل.

وقال بيريز في فيديو لبرنامج "شيرينجيتو" معلقا بسخرية "لا جديد"، إذ إن التعبير الذي استخدمه باللغة الإسبانية يعبر عن السخرية.

🙄 “Qué original…” 😅 Florentino Pérez, irónico al ser preguntado por Mbappé. 📹 La imagen, en EXCLUSIVA, de @marcosdlarocha pic.twitter.com/9YAzXA7xCg — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 4, 2024

وكشفت شبكة ESPN راتب كيليان مبابي المتوقع مع ريال مدريد حال انضمامه للفريق.

وفقا للشبكة فإن مبابي قد قرر الانضمام لريال مدريد في الموسم المقبل وعدم الاستمرار مع باريس سان جيرمان.

ورفض مبابي عرضا من باريس سان جيرمان لتجديد تعاقده مقابل 72 مليون يورو وقرر عدم الاستمرار مع الفريق.

النجم الفرنسي سيتقاضى نصف راتبه الحالي مع باريس سان جيرمان حينما ينضم لريال مدريد على أن يحصل على 100 مليون يورو كمكافأة توقيع.

ESPN أشارت إلى أن الموعد المتوقع لإعلان مبابي قراره بترك باريس سان جيرمان والانضمام لريال مدريد سيكون الأسبوع المقبل.

ويجهز باريس سان جيرمان خطتين للمستقبل، الأولى تضمن وجود مبابي في حال تجديد عقده والثانية في حالة رحيله عن الفريق وسيحاول النادي التعاقد مع رافاييل لياو لاعب ميلان من أجل تعويضه.