تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي ضد بشكتاش
الأحد، 04 فبراير 2024 - 17:09
كتب : FilGoal
أعلن عبد الله أفشي المدير الفني لطرابزون سبور التركي تشكيل فريقه ضد بشكتاش في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الـ24 ضمن منافسات الدوري التركي.
ويشترك الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه بشكل أساسي للمباراة.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أوجورشان شاكير
خط الدفاع: ينس ستريجير لارسن – باتيستا ميندي – ستيفانو دنسويل – إيرين إلمالي
خط الوسط: بيرات أيبيرك أوزديمير – أناستاسيوس باكاسيتاس – عبد القادر عمر
خط الهجوم: إيدين فيسكا – إنيس ديستان – محمود حسن تريزيجيه
ويحتل طرابزون المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 37 نقطة، ويلاحقه بشكتاش بـ36 نقطة.
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