الزمالك: صيغة التعاقد مع زياد كمال جديدة على الكرة المصرية.. وليس من حق الإعلام سؤالنا عن الأموال

رفض أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك الإجابة على سؤال مصدر الأموال التي أنهى بها النادي أزمة القيد مشددا أن ذلك من حق الجهات الرقابية فقط.

زياد كمال النادي : إنبـي الزمالك

وكشف سالم على أن صيغة التعاقد مع زياد كمال جديدة على الكرة المصري لكن أغلب ما يثار عبر وسائل الإعلام عن العقد غير صحيح.

وقال أحمد سالم عبر إذاعة الشباب والرياضة: "الزمالك أنهى صفقاته بنسبة 90% إلا إذا حدث أمر طاريء".

وتابع "نعلم المراكز التي تحتاج إلى تدعيمات داخل الزمالك، ولكن انتقالات يناير تكون أصعب من فترة الانتقالات الصيفية بسبب إمكانية التفريط في خدمات اللاعبين".

وشدد سالم "ما يثار ويتم ذكره عن تفاصيل التعاقد مع زياد كمال عبر وسائل الإعلام أغلبه غير صحيح، عقد زياد من أفضل عقود الانتقالات التي تم إبرامها مؤخرا".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الزمالك "صيغة التعاقد مع زياد كمال جديدة على الكرة المصرية ولكنها مفيدة للزمالك وإنبي".

وواصل "ليس لدينا تخوف داخل الزمالك من تألق اللاعب خلال الفترة المقبلة بسبب احتمالية انتقاله لنادي منافس بعد إنتهاء إعارته".

أما عن سؤال من أين أتى الزمالك بالأموال فأجاب سالم بشكل قاطع "هذا ملف غير مطروح للنقاش عبر وسائل الإعلام، المسموح له بطرح هذا السؤال هي الجهات الرقابية فقط في الدولة، ولكن ليس أي طرف آخر وفي رأي الغرض من هذا السؤال (الشو) فقط".

وكشف أحمد سالم "منذ تولي مجلس الإدارة مسؤولية قيادة الزمالك وهناك لجنة استثمار وتنمية موارد دورها وهو توفير الأموال من أجل توفير الاحتياجات اللازمة".

واختتم أحمد سالم تصريحاته "الزمالك ليس نادي صغير وقادر على توفير أمواله من موارده، النادي كان يعاني من قبل في كيفية إدارة موارده ولكن المجلس الحالي نجح في تحسين هذا الملف".