الزمالك: صيغة التعاقد مع زياد كمال جديدة على الكرة المصرية.. وليس من حق الإعلام سؤالنا عن الأموال

الأحد، 04 فبراير 2024 - 17:08

كتب : FilGoal

احتفال زياد كمال بهدفه ضد الزمالك

رفض أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك الإجابة على سؤال مصدر الأموال التي أنهى بها النادي أزمة القيد مشددا أن ذلك من حق الجهات الرقابية فقط.

زياد كمال

النادي : إنبـي

الزمالك

وكشف سالم على أن صيغة التعاقد مع زياد كمال جديدة على الكرة المصري لكن أغلب ما يثار عبر وسائل الإعلام عن العقد غير صحيح.

وقال أحمد سالم عبر إذاعة الشباب والرياضة: "الزمالك أنهى صفقاته بنسبة 90% إلا إذا حدث أمر طاريء".

أخبار متعلقة:
الزمالك يكشف لـ في الجول: صرف النظر عن التعاقد مع مصطفى أشرف مهاب ياسر: أخبرت وكيلي بإتمام انتقالي للزمالك حتى لو بمقابل مادي قليل والد مصطفى أشرف: انضمامه للأهلي أو الزمالك؟ 50% لكل فريق الثالث والرابع.. الزمالك يعلن ضم مهاب ياسر ومحمد عاطف

وتابع "نعلم المراكز التي تحتاج إلى تدعيمات داخل الزمالك، ولكن انتقالات يناير تكون أصعب من فترة الانتقالات الصيفية بسبب إمكانية التفريط في خدمات اللاعبين".

وشدد سالم "ما يثار ويتم ذكره عن تفاصيل التعاقد مع زياد كمال عبر وسائل الإعلام أغلبه غير صحيح، عقد زياد من أفضل عقود الانتقالات التي تم إبرامها مؤخرا".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الزمالك "صيغة التعاقد مع زياد كمال جديدة على الكرة المصرية ولكنها مفيدة للزمالك وإنبي".

وواصل "ليس لدينا تخوف داخل الزمالك من تألق اللاعب خلال الفترة المقبلة بسبب احتمالية انتقاله لنادي منافس بعد إنتهاء إعارته".

أما عن سؤال من أين أتى الزمالك بالأموال فأجاب سالم بشكل قاطع "هذا ملف غير مطروح للنقاش عبر وسائل الإعلام، المسموح له بطرح هذا السؤال هي الجهات الرقابية فقط في الدولة، ولكن ليس أي طرف آخر وفي رأي الغرض من هذا السؤال (الشو) فقط".

وكشف أحمد سالم "منذ تولي مجلس الإدارة مسؤولية قيادة الزمالك وهناك لجنة استثمار وتنمية موارد دورها وهو توفير الأموال من أجل توفير الاحتياجات اللازمة".

واختتم أحمد سالم تصريحاته "الزمالك ليس نادي صغير وقادر على توفير أمواله من موارده، النادي كان يعاني من قبل في كيفية إدارة موارده ولكن المجلس الحالي نجح في تحسين هذا الملف".

الزمالك إنبي زياد كمال
نرشح لكم
طبيب الزمالك لـ في الجول: أطالب بتحري الدقة بإصابة الونش.. اللاعب شك في نفسه الصفقة الخامسة.. الإسماعيلي يعلن التعاقد مع حاتم سكر الزنفلي لـ في الجول: المفاوضات تمت خلال 24 ساعة.. وحلم لأي حارس التواجد بالأهلي في الجول يكشف تفاصيل تعاقد الأهلي مع محمود الزنفلي.. وقيمة بند أحقية الشراء لتعويض إصابة الشناوي.. الأهلي يضم محمود الزنفلي على سبيل الإعارة الشناوي يعود إلى القاهرة لاستكمال العلاج الطبيعي.. ومعلول ينتظم في مران الأهلي بيبو: الأهلي يواجه سموحة وديا استعدادا لمباراة شباب بلوزداد مصيلحي: جددنا تعاقد مابولولو قبل أمم إفريقيا.. وأمر يعطل عودته قبل مواجهة كأس الرابطة
أخر الأخبار
بوكيتينو: نشعر بالضغط لتحقيق الفوز.. ويجب أن نتقبل الانتقادات 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
إقالة فيتوريا من تدريب منتخب مصر.. ومحمد يوسف مدربا عاما وعلاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد 9 دقيقة | منتخب مصر
حجازي يسجل ثنائية ويقود اتحاد جدة لنصف نهائي كأس السعودية 26 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - إقالة روي فيتوريا من تدريب منتخب مصر 26 دقيقة | منتخب مصر
اتحاد الكرة يستقبل الشناوي عقب عودته من ألمانيا 29 دقيقة | الكرة المصرية
منافس الأهلي – شباب بلوزداد يسقط أمام مولودية البيض بثنائية ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (1) (1) ليفربول.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
رباعية جديدة.. تشيلسي يواصل الهزائم بالخسارة من ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع 2 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 3 على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين 4 مصدر مقرب من رينار لـ في الجول: مفاوضاتنا مع مصر بدأت.. ورد المدرب