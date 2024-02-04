الصفقة الخامسة.. الإسماعيلي يعلن التعاقد مع حاتم سكر

الأحد، 04 فبراير 2024 - 16:42

كتب : عمرو نبيل إبراهيم رمضان

حاتم سكر - شباب الزمالك

أعلن نادي الإسماعيلي تعاقده مع حاتم سكر في فترة الانتقالات الشتوية الحالية في صفقة انتقال حر بعد فسخ التعاقد مع الزمالك.

ولم يكشف الإسماعيلي مدة التعاقد مع سكر.

وتعتبر هذه هي الصفقة الخامسة للدراويش بعد التعاقد مع كل من أحمد الشيخ وإريك تراوري وهشام محمد وعبد الكريم مصطفى.

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وكان الزمالك قد منح سكر الاستغناء الخاص به ليصبح لاعبا حرا ووصف ذلك بالصعب ولم يعرف كيفية تقبله.

وقال حاتم سكر لاعب الزمالك السابق عبر صدى البلد: "صدر قرارا بالاستغناء عني في الواحدة والنصف مساءً ولم يكن أمامي سوى 24 ساعة من أجل إيجاد عرض آخر".

وأكمل "عبد الواحد السيد أبلغني والمشكلة كانت في الوقت، وكل من كان يسألني أقول له إنني مستمر مع النادي حتى 2025".

وأضاف "تواصل مع وكيلي أكثر من نادي، وفي انتظار إعلان النادي عن ضمي بشكل رسمي".

وأردف "هدفي اللعب في الأولمبياد وأشكر جمهور الزمالك وكل من ساندني، لم أعرف كيفية تقبل الأمر لأنني أتواجد في الزمالك منذ أن كان عمري 8 سنوات".

وواصل "الأمر كان صعبا بالنسبة لي وليس لدي أي مشكلة مع الزمالك".

وأكمل "تحدثت مع مدرب النادي الجديد في الشق النفسي، وأخبرني أنه يؤمن بقدراتي وأن يكون الفريق بوابتي لمنتخب مصر، وهذه المكالمة أثرت عليّ كثيرا".

وواصل "إيهاب جلال هو أول مدرب صعدني للفريق الأول مع الزمالك، وخضت أول مباراة مع الزمالك تحت قيادة باتريس كارتيرون".

وتابع "شيكابالا وعبد الشافي وأوباما ونبيل عماد أكثر من وقفوا بجواري في الفترة الأخيرة وخلال تواجدي في النادي، ومحمد عبد الشافي تواصل معي عقب الاستغناء عني".

وأتم "فيريرا وأوسوريو أكثر من أثرا بي خاصة فنيا في الزمالك".

وتمكن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي من حل مشكلة حرمان القيد ليتمكن من تدعيم صفوف الفريق.

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