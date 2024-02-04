تشكيل اتحاد جدة - حجازي أساسي أمام الفيصلي.. وغياب بنزيمة

الأحد، 04 فبراير 2024 - 16:06

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - أهلي جدة

يقود أحمد حجازي دفاع اتحاد جدة في مواجهة الفيصلي ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين.

ويتواجد أحمد حجازي في التشكيل الأساسي للمدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، بعد إعادة قيده في قائمة الفريق.

فقد رفع اتحاد جدة اسم حجازي في النصف الأول من الموسم بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

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ويغيب كريم بنزيمة قائد الفريق عن اللقاء بسبب عدم جاهزيته لغياب عن المعسكر الذي أقامه الفريق في الإمارات خلال فترة التوقف.

وجاء تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الفيصلي كالتالي:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

في الدفاع: مد الله العليان - أحمد حجازي - حسن كادش - تركي الجعدي

في الوسط الدفاعي: نجولو كانتي- فابينيو

في الوسط الهجومي: رومارينيو- فيصل الغامدي- صالح العمري

في الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

أحمد حجازي اتحاد جدة
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