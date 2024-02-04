الزنفلي لـ في الجول: المفاوضات تمت خلال 24 ساعة.. وحلم لأي حارس التواجد بالأهلي

أعرب محمود الزنفلي عن سعادته بعد إتمام انتقاله إلى النادي الأهلي.

محمود الزنفلي النادي : الأهلي الأهلي

وأعلن النادي الأهلي تعاقده مع محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء.

ويأتي ذلك التعاقد تعويضا لإصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها في الكتف خلال مشاركته مع منتخب مصر في أمم إفريقيا.

وقال الزنفلي عبر FilGoal.com: "سأقاتل مع النادي الأهلي واستغلال الفرصة لأكون حارس الفريق، وسأعمل على تطوير مستواي".

وكشف "المفاوضات تمت خلال 24 ساعة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، وأبلغته بموافقتي على الانضمام".

وعلم FilGoal.com أن الأهلي تعاقد مع الزنفلي مقابل مليون ونصف المليون جنيها على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

وتم إضافة بند أحقية الشراء مقابل 5 ملايين جنيه.

وتابع "أشكر مسؤولي الداخلية على التعاون في إتمام صفقة انتقالي إلى الأهلي".

واختتم الزنفلي تصريحاته "حلم وشرف كبير لأي حارس مرمى التواجد في النادي الأهلي".

وكان البنك الأهلي قد تعاقد مع الزنفلي لمدة موسم ونصف، وذلك بعد اقتراب محمد أبو جبل من الرحيل صوب النادي الأهلي، قبل أن تفشل الصفقة في النهاية.

وكان الزنفلي رحل عن صفوف البنك الأهلي بداية الموسم الجاري وانضم إلى الداخلية قبل أن يعود من جديد، ثم يتراجع عن الخطوة ويعود للداخلية.

وأصيب محمد الشناوي مع منتخب مصر بخلع في الكتف ليغيب لمدة 4 شهور.

ولعب الزنفلي 11 مباراة هذا الموسم مع الداخلية وحافظ على نظافة شباكه 4 مرات بينما استقبلت شباكه 15 هدفا.

من هو محمود الزنفلي؟

النطق الصحيح لاسمه هو الزَنفلي (بفتح الزين) وليس الزُنفلي (بضم الزين)، وهو اسم جده.

بدأ مع وادي دجلة ثم المنيا وأسوان والرجاء والاتحاد وصولا للبنك الأهلي الذي انضم له مع صعوده للدوري المصري ثم انضم للداخلية.

في 2018 ارتبط اسمه بالزمالك خلال تواجده مع الرجاء حيث حدد النادي حينها سعره بـ 10 ملايين جنيه، وفي النهاية انضم لزعيم الثغر.

في 2021 نشبت مشادة بينه وبين أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي وصلت لدفعه بيده خلال المباراة، وقرر خالد جلال حينها تغريمه 50 ألف جنيه وإيقافه.

كما رفض ناديه في العام ذاته عرضا من الأهلي بحسب تصريحات رئيس النادي.