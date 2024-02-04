صيحات غضب ضد ميسي وبيكام في هونج كونج

أطلقت جماهير هونج كونج صيحات غضب ضد ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي وديفيد بيكام مالك النادي، بسبب عدم مشاركة أفضل لاعب في العالم في مباراة ودية.

ولعب إنتر ميامي مباراة ودية ضد فريق نجوم دوري هونج كونج وانتهت بالفوز 4-1 لكن ميسي لم يشارك في اللقاء.

وجلس ميسي على مقاعد البدلاء دون أن يشارك أمام أكثر من 38 ألف مشجع حضروا اللقاء.

وهتف الجمهور "نريد ميسي" في منتصف الشوط الثاني، ثم ارتفعت الصيحات بحدة في الدقائق العشرة الأخيرة.

وحين حاول بيكام شكر الجماهير على الحضور قابلوه بغضب عارم.

فيما قال تاتا مارتينو مدرب إنتر ميامي للصحفيين: "نتفهم خيبة أمل الجمهور بسبب غياب ميسي ولويس سواريز".

وأضاف "الطاقم الطبي اتخذ قرار عدم إشراكهما صباح الأحد بعد التقييم".

وتابع "ندرك مدى خيبة الأمل التي أصابت الجماهير، ونطلب منهم الصفح".

وشارك ميسي في الدقائق الأخيرة من مباراة إنتر ميامي ضد النصر التي انتهت بالخسارة 0-6.

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