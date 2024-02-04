انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (3)-(0) وست هام.. تشيلسي (2)-(4) ولفرهامبتون

الأحد، 04 فبراير 2024 - 15:37

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد نيوبورت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام، وكذلك تشيلسي أمام ولفرهامبتون.

وتقام المباراتين في الجولة الـ23 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

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مانشستر يونايتد (3)-(0) وست هام

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انتهت

ق 83: جووووول جارناتشو بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك ولم يتحرك لها حارس المرمى

ق 49: جوووول بعد تسديدة من أليخاندرو جارنتاشو ارتدت في نايف أكرد وتسكن الشباك.

استراحة

ق 24: جووووول هويلوند بعد تسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء بعد مجهود فردي رائع.

بداية المباراة

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تشيلسي (2)-(4) ولفرهامبتون

لمتابعة المباراة من هنا

انتهت

ق 85: جووووول تياجو سيلفا من رأسية بعد عرضية من ركلة ركنية

ق 81: جووووول كونيا من ضربة جزاء وحقق الهاتريك.

ق 62: جوووول ماتيوس كونيا يضيف الثالث بعد تسديدة قوية من عرضية أرضية.

استراحة

ق 42: جوووول عيت نوري بعد ارتداد تسديدته في قدم أكسل ديساسي مدافع تشيلسي.

ق 20: جوووول التعادل سريعا بعد ارتداد تسديدة ماتيوس كونيا بتياجو سيلفا مدافع تشيلسي.

ق 19: جووووول كول بالمر بعد تمريرة سحرية من كايسيدو ليسجل بالمر الهدف.

ق 3: مدافع ولفرهامبتون ينقذ مرماه ببراعة الخالي من تسديدة نكونكو.

بداية المباراة

مانشستر يونايتد وست هام تشيلسي الدوري الإنجليزي ولفرهامبتون
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