في الجول يكشف تفاصيل تعاقد الأهلي مع محمود الزنفلي.. وقيمة بند أحقية الشراء

الأحد، 04 فبراير 2024 - 15:25

كتب : عمرو نبيل

محمود الزنفلي - البنك الأهلي

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء.

ويأتي ذلك التعاقد تعويضا لإصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها في الكتف خلال مشاركته مع منتخب مصر في أمم إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي تعاقد مع الزنفلي مقابل مليون ونصف المليون جنيها على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

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وتم إضافة بند أحقية الشراء مقابل 5 ملايين جنيه.

وكان البنك الأهلي قد تعاقد مع الزنفلي لمدة موسم ونصف، وذلك بعد اقتراب محمد أبو جبل من الرحيل صوب النادي الأهلي، قبل أن تفشل الصفقة في النهاية.

وكان الزنفلي رحل عن صفوف البنك الأهلي بداية الموسم الجاري وانضم إلى الداخلية قبل أن يعود من جديد، ثم يتراجع عن الخطوة ويعود للداخلية.

وأصيب محمد الشناوي مع منتخب مصر بخلع في الكتف ليغيب لمدة 4 شهور.

من هو محمود الزنفلي؟

النطق الصحيح لاسمه هو الزَنفلي (بفتح الزين) وليس الزُنفلي (بضم الزين)، وهو اسم جده.

بدأ مع وادي دجلة ثم المنيا وأسوان والرجاء والاتحاد وصولا للبنك الأهلي الذي انضم له مع صعوده للدوري المصري ثم انضم للداخلية.

في 2018 ارتبط اسمه بالزمالك خلال تواجده مع الرجاء حيث حدد النادي حينها سعره بـ 10 ملايين جنيه، وفي النهاية انضم لزعيم الثغر.

في 2021 نشبت مشادة بينه وبين أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي وصلت لدفعه بيده خلال المباراة، وقرر خالد جلال حينها تغريمه 50 ألف جنيه وإيقافه.

كما رفض ناديه في العام ذاته عرضا من الأهلي بحسب تصريحات رئيس النادي.

الأهلي محمود الزنفلي
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