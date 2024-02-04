التشكيل - نكونكو يعود لقيادة هجوم تشيلسي ضد ولفرهامبتون

الأحد، 04 فبراير 2024 - 15:20

كتب : FilGoal

كريستوفر نكونكو

أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي التشكيل الأساسي لفريقه ضد منافسه ولفرهامبتون في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ23 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وعاد كريستوفر نكونكو للتشكيل الأساسي منذ مباراة كريستال بالاس في الجولة الـ19 من بريميرليج.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش

خط الدفاع: مالو جوستو – تياجو سيلفا – أكسل ديساسي – بن تشيلويل

خط الوسط: إنزو فيرنانديز – مويسيس كايسيدو

أمامهما: رحيم ستيرلينج – كونور جالاجير – وكريستوفر نكونكو

خط الهجوم: كول بالمر

ويحتل تشيلسي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة.

ويأتي ولفرهامبتون في المركز الـ11 برصيد 29 نقطة.

تشيلسي الدوري الإنجليزي ولفرهامبتون نكونكو
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