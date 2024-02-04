التشكيل - نكونكو يعود لقيادة هجوم تشيلسي ضد ولفرهامبتون
الأحد، 04 فبراير 2024 - 15:20
كتب : FilGoal
أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي التشكيل الأساسي لفريقه ضد منافسه ولفرهامبتون في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ23 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
كريستوفر نكونكو
النادي : تشيلسي
وعاد كريستوفر نكونكو للتشكيل الأساسي منذ مباراة كريستال بالاس في الجولة الـ19 من بريميرليج.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش
خط الدفاع: مالو جوستو – تياجو سيلفا – أكسل ديساسي – بن تشيلويل
خط الوسط: إنزو فيرنانديز – مويسيس كايسيدو
أمامهما: رحيم ستيرلينج – كونور جالاجير – وكريستوفر نكونكو
خط الهجوم: كول بالمر
ويحتل تشيلسي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة.
ويأتي ولفرهامبتون في المركز الـ11 برصيد 29 نقطة.
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