التشكيل - ماينو يقود وسط مانشستر يونايتد ضد وست هام

الأحد، 04 فبراير 2024 - 15:10

كتب : FilGoal

كوبي ماينو

أعلن إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه ضد وست هام في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الـ23 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويشترك كوبي ماينو بشكل أساسي بعدما سجل هدف فوز الشياطين الحمر على ولفرهامبتون في الجولة الماضية.

وأتى التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: أندري أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت – هاري ماجواير – ليساندرو مارتينيز – لوك شو

خط الوسط: كاسيميرو – كوبي ماينو

أمامهما: ماركوس راشفورد – وبرونو فرنانديز – أليخاندرو جارناتشو

خط الهجوم: راسموس هويلوند

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ8 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة.

ويأتي وست هام في المركز السادس برصيد 36 نقطة.

مانشستر يونايتد وست هام الدوري الإنجليزي كوبي ماينو
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