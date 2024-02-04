التشكيل - ماينو يقود وسط مانشستر يونايتد ضد وست هام
الأحد، 04 فبراير 2024 - 15:10
كتب : FilGoal
أعلن إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه ضد وست هام في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الـ23 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
كوبي ماينو
النادي : مانشستر يونايتد
ويشترك كوبي ماينو بشكل أساسي بعدما سجل هدف فوز الشياطين الحمر على ولفرهامبتون في الجولة الماضية.
وأتى التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أندري أونانا
خط الدفاع: ديوجو دالوت – هاري ماجواير – ليساندرو مارتينيز – لوك شو
خط الوسط: كاسيميرو – كوبي ماينو
أمامهما: ماركوس راشفورد – وبرونو فرنانديز – أليخاندرو جارناتشو
خط الهجوم: راسموس هويلوند
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ8 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة.
ويأتي وست هام في المركز السادس برصيد 36 نقطة.
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