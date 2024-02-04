دوري المحترفين - حصاد المرحلة الأولى للحكام
الأحد، 04 فبراير 2024 - 15:00
كتب : رضا السنباطي
أقيمت 190 مباراة في المرحلة الأولى من دوري المحترفين وقادها 35 حكما.
وأتت الأرقام كالتالي:
حكم 7 مباريات كل من:
إبراهيم محجوب - مبروك نبيل - أحمد ناجي -محمد ناصر عباس - محمود حسين - محمود رشدي - جلال أحمد - هيثم عثمان - عبد الرحمن صالح - محمد عبد الحافظ - محمد طه
وحكم 6 مباريات كل من:
عمرو الشناوي - أحمد ناصر - محمد عبد العزيز - أحمد العباسي - عبد الحكيم ناصر - أسامة إسماعيل - إسلام القماش
وحكم 5 مباريات كل من:
عمرو عابدين - مصطفى مدحت - إسلام أبو شنب - محمد إبراهيم الدسوقي - أحمد حامد فهيم - عمرو عبد الفتاح أحمد - أحمد عبد السميع - علاء صبري - محمود منصور - محمد الشناوي - محمد عبد العليم
وحكم طاهر أيمن سليمان وحيدا 4 مباريات.
وحكم 3 مباريات كل من:
محمد نهاد - أحمد جمال شاهين - محمد أحمد الشناوي
وتولى محمد علاء هاشم تحكيم مباراتين.
وحكم عمرو العطار مباراة واحدة.