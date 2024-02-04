دوري المحترفين - حصاد المرحلة الأولى للحكام

اتحاد الكرة يستقبل الشناوي عقب عودته من ألمانيا

طبيب الزمالك لـ في الجول: أطالب بتحري الدقة بإصابة الونش.. اللاعب شك في نفسه

الزمالك: صيغة التعاقد مع زياد كمال جديدة على الكرة المصرية.. وليس من حق الإعلام سؤالنا عن الأموال