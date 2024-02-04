بوكيتينو عن عدم مشاركة مودريك: هذه كرة قدم وليست تنس

الأحد، 04 فبراير 2024 - 14:46

كتب : FilGoal

تشيلسي - فولام - مودريك

علق ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي على عدم مشاركة لاعبه ميخايلو مودريك بشكل متواصل في المباريات.

وقال بوكيتينو للصحفيين: "في الفترة الحالية يجلس على مقاعد البدلاء، لأن الأمر يتعلق بالمستوى الحالي".

وأضاف "إذا حافظ على مستواه وكنت الأفضل خلال الحصص التدريبية ستشارك".

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واختتم "الأمر يتعلق بالجدارة، مودريك لديه جودة وإمكانيات مذهلة، لكن كرة القدم لعبة جماعية وليست تنس".

ولم يلعب الجناح الأوكراني بشكل متواصل إذ لم يشترك ضد لوتون تاون وفولام بشكل متتالي قبل أن يلعب 45 دقيقة ضد ليفربول في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

واشترك لمدة 13 دقيقة ضد أستون فيلا في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكانت المنافسة شرسة بين تشيلسي وأرسنال في يناير 2023 للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما.

وكان أرسنال قريبا من التعاقد مع مودريك، لكن تشيلسي خطفه مقابل 70 مليون يورو من شاختار الأوكراني.

وسجل مودريك 4 أهداف وصنع هدفين في 24 مباراة شارك فيها خلال الموسم الجاري في جميع البطولات.

أرسنال تشيلسي الدوري الإنجليزي شاختار ميخايلو مودريك
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