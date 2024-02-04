لتعويض إصابة الشناوي.. الأهلي يضم محمود الزنفلي على سبيل الإعارة

الأحد، 04 فبراير 2024 - 14:45

كتب : حسام نور الدين

محمود الزنفلي - الداخلية

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

ويأتي ذلك التعاقد تعويضا لإصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها في الكتف خلال مشاركته مع منتخب مصر في أمم إفريقيا.

وأتم أمير توفيق مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم عن التعاقد مع الزنفلي لستة أشهر على سبيل الإعارة بنية الشراء.

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وقام مدير التعاقدات بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بإتمام التعاقد مع الحارس الجديد.

وعلم FilGoal.com أن قيمة الصفقة مليون ونصف المليون جنيها.

وكان البنك الأهلي قد تعاقد مع الزنفلي لمدة موسم ونصف، وذلك بعد اقتراب محمد أبو جبل من الرحيل صوب النادي الأهلي، قبل أن تفشل الصفقة في النهاية.

وكان الزنفلي رحل عن صفوف البنك الأهلي بداية الموسم الجاري وانضم إلى الداخلية قبل أن يعود من جديد، ثم يتراجع عن الخطوة ويعود للداخلية.

وأصيب محمد الشناوي مع منتخب مصر بخلع في الكتف ليغيب لمدة 4 شهور.

من هو محمود الزنفلي؟

النطق الصحيح لاسمه هو الزَنفلي (بفتح الزين) وليس الزُنفلي (بضم الزين)، وهو اسم جده.

بدأ مع وادي دجلة ثم المنيا وأسوان والرجاء والاتحاد وصولا للبنك الأهلي الذي انضم له مع صعوده للدوري المصري ثم انضم للداخلية.

في 2018 ارتبط اسمه بالزمالك خلال تواجده مع الرجاء حيث حدد النادي حينها سعره بـ 10 ملايين جنيه، وفي النهاية انضم لزعيم الثغر.

في 2021 نشبت مشادة بينه وبين أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي وصلت لدفعه بيده خلال المباراة، وقرر خالد جلال حينها تغريمه 50 ألف جنيه وإيقافه.

كما رفض ناديه في العام ذاته عرضا من الأهلي بحسب تصريحات رئيس النادي.

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