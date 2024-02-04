أمم إفريقيا - حارس جنوب إفريقيا: هذا هو سر التصدي لـ4 ركلات ترجيح

الأحد، 04 فبراير 2024 - 14:34

كتب : FilGoal

رونوين ويليامز

كشف رونوين ويليامز حارس مرمى منتخب جنوب إفريقيا سر تصديه لـ4 ركلات ترجيح أمام كاب فيردي في ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا 2023.

وانتصرت جنوب إفريقيا على كاب فيردي بنتيجة 2-1 بركلات الترجيح بعدما تصدى حارس الأولاد لـ 4 ركلات ترجيحية عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي سلبيا.

وقال ويليامز في تصريحات نشرها موقع كاف: "سر التألق في ركلات الترجيح؟ محلل الفيديو في المنتخب هو من ساعدني".

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وأضاف "لقد شاهدت مباريات المنافس ومقاطع كثيرة قبل المباراة، فضلا عن العمل في التدريبات، الأمر الذي سمح لي بتقديم هذا الأداء".

وتابع حارس صن داونز "ليس من السهل مشاهدة كل هؤلاء اللاعبين الذين يلعبون في كل أنحاء العالم".

وحصد ويليامز جائزة رجل المباراة.

وشدد "الأهم هو الفوز في المباراة، تحصلت على هذه الجائزة بفضل جميع زملائي والطاقم الفني".

وأتم "قام المنافس في بعض الأحيان من المباراة بتهديد دفاعنا، لكن زملائي المدافعين كانوا رائعين طيلة المباراة".

وأصبح ويليامز أول حارس في تاريخ أمم إفريقيا يتصدى لـ 4 ركلات ترجيحية في مباراة واحدة.

كما خرج بشباك نظيفة في 4 مباريات متتالية وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ جنوب إفريقيا خلال المشاركة بالبطولة.

وسيلتقي منتخب جنوب إفريقيا يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس إمم إفريقيا 2023.

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