كريستينسن: شاركت أمام المدافعين من قبل.. وهذا ما منحته للفريق

كشف أندرياس كريستينسن لاعب برشلونة مشاركته في مركز لاعب خط الوسط الدفاعي أمام المدافعين -رقم 6- من قبل.

وشارك اللاعب الدنماركي في هذا المركز في فوز فريقه على ديبورتيفو ألافيس 3-1 السبت الماضي في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ23 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال كريستينسن لقناة ناديه: "لم تكن المرة الأولى التي أشارك فيها أمام المدافعين، لكن أخر مرة كانت منذ وقت طويل".

وأضاف "تكلمنا مع بعضنا البعض أننا نعاني من الهجمات المرتدة ولذلك لعبت أمام المدافعين لمنح الفريق التوازن المطلوب".

وأكمل "أعتقد أن تشافي كان يريد تجربتي في هذا المركز، شعرت بالراحة والفريق بأكمله ساعدني على ذلك".

واختتم "كان شهرا صعبا للغاية إذ لعبنا 8 مباريات خارج أرضنا على التوالي ولم نحصل على الكثير من الراحة".

وشارك البالغ من العمر 27 عاما في هذا المركز منذ أن لعب في بوروسيا مونشنجلادباخ وكانت أخر مباراة بتاريخ 15 أبريل 2016 ضد هانوفر.

وإجمالا لعب كريستينسن أمام المدافعين في 7 مباريات باحتساب مباراة ألافيس.

وعلق تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني على إشراكه كريستينسن في هذا المركز قائلا عقب المباراة: " كريستينسن يمنحنا الكثير من التوازن في مركزه الجديد".

وتابع "لديه القدرة على التحكم في الكرة بالإضافة إلى قدرته على الدفاع".

وأنهى حديثه قائلا: "معجب بكريستينسن كثيرا وقال لي إنه يشعر بالراحة في هذا المركز".

وخرج برشلونة بفوزه الثاني على التوالي ويرفع رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد.