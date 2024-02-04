الشناوي يعود إلى القاهرة لاستكمال العلاج الطبيعي.. ومعلول ينتظم في مران الأهلي

الأحد، 04 فبراير 2024 - 14:15

كتب : حسام نور الدين

محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي

يعود محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي إلى القاهرة غدا الإثنين بعد جراحة ناجحة أجراها في ألمانيا بعد إصابته مع منتخب مصر.

علي معلول

النادي : الأهلي

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وتأتي عودة الشناوي من أجل استكمال برنامج العلاج الطبيعي، وكان حارس مرمى الأهلي قد تعرض لإصابة خلال مواجهة مصر أمام كاب فيردي.

ويتواصل أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بشكل مستمر مع الشناوي من أجل الاطمئنان على حالته.

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بينما انتظم علي معلول ظهير أيسر الفريق في المران الجماعي لفريق الأهلي بعد التعافي من نزلة البرد.

وتحسنت حالة معلول وتلاشت أعراض نزلة البرد، وواصل فريق الأهلي تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش.

كما بدأ أحمد عبد القادر مرحلة جديدة من التأهيل من إصابة العضلة الخلفية التي لحقت به مؤخرا.

وبدأ عبد القادر مرحلة الجري السريع في التتش وهناك تحسن كبير وتقدم في البرنامج العلاجي.

ويواصل وسام أبو علي التأهيل في الجيم وبدأ مرحلة العلاج الطبيعي.

واستقر النادي الأهلي على خوض مباراة ودية أمام سموحة غدا الإثنين استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

ويلعب الأهلي أمام شباب بلوزداد يوم 16 من شهر فبراير الجاري في المباراة المؤجلة من دوري أبطال إفريقيا.

وتأجلت مواجهة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 5 نقاط بالتساوي مع يانج أفريكانز الذي خاض مباراة أكثر.

وكان لقاء الدور الأول بين الأهلي وشباب بلوزداد قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الأهلي علي معلول محمد الشناوي
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