بيبو: الأهلي يواجه سموحة وديا استعدادا لمباراة شباب بلوزداد

الأحد، 04 فبراير 2024 - 14:00

كتب : حسام نور الدين

الأهلي

استقر النادي الأهلي على خوض مباراة ودية أمام سموحة غدا الإثنين استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

ويلعب الأهلي أمام شباب بلوزداد يوم 16 من شهر فبراير الجاري في المباراة المؤجلة من دوري أبطال إفريقيا.

وكشف خالد بيبو مدير الكرة عبر موقع الأهلي الرسمي: "نخوض مباراة ودية أمام سموحة عصر غدا الإثنين ضمن الاستعدادات لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا".

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وأضاف "واصل الفريق تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش".

وأنهى الجهاز الإداري بالأهلي كافة الترتيبات وإجراءات السفر إلى الجزائر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد.

ويبدأ الأهلي التنسيق مع الجانب الجزائري والسفارة المصرية لتحديد ملاعب التدريب ومكان الإقامة وغيرها من متطلبات الجهاز الفني قبل السفر بمدة كافية.

وتأجلت مواجهة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 5 نقاط بالتساوي مع يانج أفريكانز الذي خاض مباراة أكثر.

وكان لقاء الدور الأول بين الأهلي وشباب بلوزداد قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الأهلي شباب بلوزداد سموحة
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