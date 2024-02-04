بعد تحدثه بالإسبانية لأول مرة.. آس: برشلونة يتمسك ببقاء ليفاندوفسكي ولكن

تحدث روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة لأول مرة باللغة الإسبانية منذ قدومه للفريق الكتالوني في الموسم الماضي عقب مباراة ديبورتيفو ألافيس.

وفاز برشلونة على منافسه ألافيس 3-1 في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي في الجولة الـ23 ضمن منافسات الدوري الإسباني وسجل ليفاندوفسكي هدفا بعد 543 دقيقة دون تسجيل في ليجا.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية فتحدث المهاجم البولندي باللغة الإسبانية لأول مرة يعني أنه سيبقى في البلاد حتى بعد اعتزاله وسيدرس الأمر بجدية.

وأفادت الصحيفة أن كذلك النادي يريد استمراره مع الفريق.

وكانت التقارير الصحفية في الانتقالات الشتوية الماضية أشارت إلى رغبة بلوجرانا في بيع ليفاندوفسكي بسبب راتبه الكبير، لكن يبدو أن كل شيء قد تغير.

وعلى الجانب الآخر أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن النادي يريد بقاء المهاجم البالغ من العمر 35 عاما ويقدرون جودته الفنية والبدنية.

ولكن في نفس الوقت أكدت الصحيفة أن النادي سيحترم رغبة ليفاندوفسكي في نهاية الموسم سواء بالبقاء أو الرحيل.

وأشادت "أنا ليفاندوفسكي" زوجة مهاجم بايرن ميونيخ السابق بالحياة في كتالونيا إذ علقت لموقع "وان فوتبول" قائلة: "تستطيع القول إن كتالونيا هي منزلي ونتمنى أن نستمر في البقاء هنا لوقت طويل".

واختتمت "حياتنا اليومية هنا مختلفة تماما عن مدينة وارسو وميونيخ إذ تعلمنا هنا الاستمتاع بالحياة وأن الحياة تعاش مرة واحدة".

ويحتل برشلونة المركز الثالث مؤقتا في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أتليتكو مدريد.

video:1