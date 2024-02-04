مصيلحي: جددنا تعاقد مابولولو قبل أمم إفريقيا.. وأمر يعطل عودته قبل مواجهة كأس الرابطة

الأحد، 04 فبراير 2024 - 13:41

كتب : FilGoal

احتفال مابولولو بهدفه ضد الإسماعيلي

كشف محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري عن تجديد تعاقد أجوستينو مابولولو قبل انطلاق أمم إفريقيا.

وانتهى مشوار أنجولا في ربع نهائي أمم إفريقيا بعد الخسارة أمام نيجيريا بهدف دون مقابل.

وسجل مابولولو ثلاثة أهداف خلال النسخة الجارية من أمم إفريقيا خلال خمس مباريات.

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وقال مصيلحي عبر قناة إم بي سي مصر: "مابولولو قدّم مستوى رائع في أمم إفريقيا وتألق بشكل كبير في السنوات الثلاثة الأخيرة".

وكشف "أندية سعودية وليبية تواصلت معنا من أجل ضم مابولولو، ووكيله البرتغالي أبلغنا بعرض آخر من خارج الدول العربية ولكن ننتظر المخاطبات الرسمية".

وأوضح مصيلحي "أعتقد أن مابولولو سيستمر معنا حتى نهاية الموسم بشكل طبيعي، نجحنا في التجديد له قبل أمم إفريقيا لمدة ثلاث سنوات".

وأضاف "كما جددنا تعاقد بنيامين بواتينج هذا الأسبوع لثلاثة مواسم".

وواصل رئيس الاتحاد السكندري "حاولت استعادة مابولولو قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس الرابطة، ولكن وزير الرياضة الأنجولي طلب عودتهم للبلاد من أجل تكريمهم بعد أدائهم في أمم إفريقيا".

واختتم مصيلحي تصريحاته "نتمنى أن يلحق بتلك المباراة الهامة".

ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز الثالث بمسابقة الدوري برصيد 18 نقطة من تسع مباريات خاضهم الفريق.

ونجح مابولولو في تسجيل ستة أهداف هذا الموسم وبفارق هدف وحيد عن الثنائي أحمد بلحاج ومصطفى زيكو هدافي الدوري.

الاتحاد أنجولا كأس الرابطة مابولولو
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