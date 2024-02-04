كرة طائرة - الاتحاد الإفريقي يعلن موعد استضافة الأهلي لبطولتي الرجال والسيدات

الأحد، 04 فبراير 2024 - 13:02

كتب : FilGoal

فريق الأهلي - كرة طائرة

أعلن الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة موعد استضافة النادي الأهلي بطولتي إفريقيا للأندية الرجال والسيدات.

وكان الأهلي قد أعلن في منتصف ديسمبر الماضي عن موافقة الاتحاد الإفريقي لاستضافة بطولتي إفريقيا للأندية للرجال والسيدات.

وكشف الاتحاد الإفريقي عن إقامة نسخة الرجال خلال الفترة من 12 إلى 24 أبريل المقبل بالنادي الأهلي.

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كما أعلن الاتحاد الإفريقي إقامة منافسات السيدات خلال الفترة من 26 أبريل إلى 4 مايو.

ويحمل لقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال في النسخة الماضية فريق مولودية بوسالم التونسي.

بينما يحمل الزمالك لقب نسخة بطولة السيدات.

ويعتبر الأهلي حامل اللقب التاريخي لبطولة إفريقيا للرجال برصيد 15 لقبا.

بينما حقق النادي الأهلي 10 ألقاب على مستوى السيدات كأكثر الفريق تتويجا باللقب.

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