تقرير إيطالي: لياو بديل مبابي في باريس سان جيرمان

الأحد، 04 فبراير 2024 - 12:38

كتب : FilGoal

رافائيل لياو - ميلان

تزعم تقارير إيطالية أن رافائيل لياو لاعب ميلان سيكون بديل كيليان مبابي في باريس سان جيرمان.

وكانت شبكة ESPN قد كشفت عن قرار مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر.

وأشار موقع فوتبول إيطاليا أن باريس سان جيرمان يستهدف لياو لتعويض رحيل مبابي المحتمل.

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ويرتبط لياو بتعاقد مع حتى صيف 2028 مع وجود شرط جزائي في حدود 175 مليون يورو.

ويلعب لياو في الجناح الأيسر مثل مبابي، وأشار التقرير إلى أنه في حال الفشل فسيكون الحل الآخر هو ضم فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي.

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة ويبتعد عن يوفنتوس الوصيف بفارق 4 نقاط بينما الفارق بينه وبين إنتر المتصدر 5 نقاط، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ولعب لياو 27 مباراة خلال الموسم الجاري رفقة ميلان وتمكن من تسجيل ستة أهداف وصناعة 7 آخرين.

وانضم اللاعب الأنجولي الأصل إلى ميلان في صيف 2019 من نادي ليل الفرنسي مقابل 49 ونصف مليون يورو.

ميلان باريس سان جيرمان لياو
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